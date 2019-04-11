Реконструкцию Монумента Славы проведут через два конкурса

— Через год мы отмечаем юбилей победы советского народа и Красной армии в Великой Отечественной войне. На открытом голосовании, которое мы проводили в прошлом году, новосибирцы приняли решение о включении Парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова в федеральную программу по комфортной среде «Общественные пространства». Вместе с областью мы договорились, что соединяем наши усилия и ресурсы, чтобы в 2019 году провести реконструкцию в комплексе по всему Монументу Славы с прилегающим к нему парком, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Новосибирцы определились с проектами для федеральной программы

— В рамках контракта будет реставрироваться парковая зона, дорожки, детские площадки, зоны отдыха, деревья, площадка с техникой, — перечислил Локоть. — Кроме того, сами пилоны, входная зона и площадь перед Вечным огнем будет реставрироваться за счет средств областного и городского бюджетов. На эти цели выделено 66 млн руб. Конкурс стартует через неделю.

Все работы по двум тендерам должны быть выполнены к юбилею, то есть к весне 2020 года. Мэр уточнил, что интерес к конкурсам уже проявили несколько серьезных организаций.

— Кто выиграет — тот выиграет, но напоминаю, что победителям нужно иметь специальные лицензии, чтобы работать с памятником федерального значения, — резюмировал глава города.

Вчера пресс-служба мэрии распространила сообщение, что самовольно построенные здания у центрального входа в парк будут демонтированы. Срок демонтажа построек определит решение суда.

Фото: Юлия Данилова