На новосибирских туристов, вернувшихся из-за рубежа, составлены 42 протокола

— Управление Роспотребнадзора проводит работу с лицами, прибывшими из-за рубежа. С начала открытия регулярных рейсов в регион прибыли более 18 тысяч человек. 17 тысяч из них или около 95% прошли обследование в течение 3 дней. С лицами, нарушающими порядок, проводятся мероприятия нами и органами МВД, — сообщила замглавы управления Роспотребнадзора Новосибирской области Лада Самойлова.

Граждане, прибывшие из-за рубежа и не прошедшие обязательное обследование на ковид, привлекаются к административной ответственности. В настоящее время управлением составлены 42 протокола. Кроме того, уже вынесены 14 решений суда по привлечению нарушителей к ответственности — штрафу — на общую сумму 135 тысяч рублей.

По данным областного минздрава, за последние сутки в регионе зарегистрированы 177 случаев ковид, в реанимации находятся 312 пациентов, 72 — на ИВЛ. Умерли 6 человек.

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