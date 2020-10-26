За полтора месяца из региона вывезено 123 тыс тонн зерна

— Продолжается реализация зерна нового урожая за пределы области. С 1 сентября по 23 октября из региона вывезено железнодорожным транспортом 123 тыс тонн. Это 99% к уровню прошлого года. Из них на экспорт отправлено 59 тыс. тон, — сообщил на оперативном заседании правительства замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко.

За последнею неделю, по данным минсельхоза, отгружено 25 тыс тонн или 346 вагонов. В среднем в день отгружалось 49 вагонов. Средняя цена реализации зерна нового урожая за прошедшую неделю изменилась. Продовольственная пшеница третьего класса реализовывалась по цене 12819 — это на 30 рублей больше, чем неделей ранее.

По словам Апанасенко, профицит зерна в 2020 году в регионе составит более 700 тыс тонн. На 22 октября в регионе валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе составил 2,64 млн тонн (убрано 95,5%). Из них пшеницы — 1,7 млн тонн.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области