В новосибирские аптеки пытаются завезти лекарства для лечения ковида

— В муниципальной аптечной сети на сегодняшний день присутствуют в достаточном количестве маски и противовирусные препараты, антисептики. Антибиотики отпускаются только по рецептам. 22 октября во Владивостоке ОАО «Дальхимфарм» отпущены 12 тысяч стандартов антибиотиков. Они должны прийти в Новосибирск сегодня-завтра, — сообщил на оперативном заседании мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По словам мэра, судя по спросу, фиксируемому в городе на сегодняшний день, этого должно хватить на декаду. МП «Новосибирская аптечная сеть» продолжает работать с поставщиками для увеличения запасов препаратов.

Заместитель губернатора области Сергей Семка, которому глава региона Андрей Травников поручил провести переговоры с поставщиками лекарственных средств, также отчитался о проделанной работе.

— 22 октября мы совместно с министрами здравоохранения и промышленности провели совещание с крупнейшим оптовым поставщиком и договорились. С пятницы возобновился контракт с муниципальной аптечной сетью. Из 400 наименований препаратов, рекомендованных для лечения ковида, по 330 начались поставки. По 70 дефицитным наименованиям будут организованы поставки в течение этой недели. Не только в аптеки муниципальной сети, но и в аптеки области, — заявил Семка.

Он также назвал факторы, которые влияют на отсутствие лекарственных препаратов в аптечных сетях региона. Прежде всего, это отпуск лекарств без рецептов, поэтому в области ужесточаются процедуры по отпуску рецептурных препаратов. Кроме того, поручено отладить взаимодействие аптечных сетей и минздрава, чтобы врачи в поликлиниках выписывали не те препараты, что сегодня находятся в дефиците, а их аналоги, которые можно приобрести.

— Появление необходимых для лечения коронавируса лекарственных средств в аптеках сдерживает введение маркировки медпрепаратов. Много лекарств сейчас находится на складах, так как не удается определить их идентификационный маркировочный номер. Завтра на эту тему будет проводить совещание федеральный Минздрав, — добавил Сергей Семка.

Он подтвердил, что у МП «Новосибирская аптечная сеть» есть прямые договоры с поставщиками.

— Я сам был в этой аптеке, покупал лекарства. Ажиотажа нет. По рецептам все выдается, — заявил замминистра.

По данным областного минздрава, за последние сутки в регионе зарегистрированы 177 случаев COVID-19, в реанимации находятся 312 пациентов, 72 — на ИВЛ. Умерли 6 человек.

Фото Евгении Серегиной