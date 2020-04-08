На Новосибирской таможне оформление товаров идет без сбоев

В условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции Новосибирская таможня обеспечивает бесперебойное оформление перемещаемых через границу товаров в период объявленных нерабочих дней на всех таможенных постах, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

— С 1 по 7 апреля 2020 года Новосибирской таможней было оформлено более 500 деклараций на товары, в бюджет страны перечислено 505 млн рублей, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в отношении товаров первой необходимости и продовольствия, включенных в специальный перечень, таможенной службой создан режим максимального содействия. Это продукты питания (консервы, сахар-песок, соль, вода питьевая, мука, масло сливочное и подсолнечное, макаронные изделия, колбаса сырокопченая, крупы и многое другое), а также непродовольственные товары (маски, антисептики, салфетки, мыло, средства гигиены, товары для детей и др.).

Для решения вопросов, связанных с совершением таможенных операций, в Новосибирской таможне начал работу контактный центр. Специалисты таможни готовы разъяснять участникам внешнеэкономической деятельности практическое применение норм законодательства, что обеспечит непрерывность внешнеэкономической деятельности в условиях применения мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, в рамках мер безопасности для предупреждения распространения коронавируса, в таможне временно ограничен личный прием граждан руководством таможни и таможенных постов. Запросы рекомендуется формулировать в письменной форме и отправлять посредством почтовой связи или электронной почты.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни