Потребление электроэнергии в Новосибирской области в марте 2020 года снизилось на 0,6%

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в марте 2020 года составило 1493 млн кВт•ч, что на 0,6 % меньше объема потребления за март 2019 года, сообщили в пресс-службе филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

Потребление электроэнергии за первые три месяца 2020 года в энергосистеме Новосибирской области составило 4614,4 что на 2,0 % меньше, чем за тот же период 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление электроэнергии за три месяца 2020 года составило 4567,2 млн кВт•ч, что на 3,0 % меньше аналогичного показателя прошлого года.

Выработка электроэнергии электростанциями Новосибирской области в марте текущего года составила 1138,2 млн кВт•ч, что на 9,9 % меньше аналогичного показателя 2019 года. При этом тепловые электростанции (ТЭС) Новосибирской области выработали 1031,6 млн кВт•ч электроэнергии, что на 11,1 % меньше объема выработки ТЭС в марте 2019 года. Выработка Новосибирской ГЭС в марте 2020 года составила 106,6 млн кВт•ч, увеличившись на 3,7 %.

Выработка электроэнергии за три месяца 2020 года по энергосистеме Новосибирской области составила 3773,2 млн кВт•ч, что на 0,9 % больше аналогичного показателя прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года выработка электроэнергии на 0,1 % меньше объема выработки за январь – март прошлого года.

Потребность в электроэнергии на территории энергосистемы Новосибирской области покрывалась, в том числе, за счет перетока из смежных энергосистем. В марте 2020 года величина перетока в энергосистему Новосибирской области составила 354,9 млн кВт•ч, всего с начала года – 841,2 млн кВт•ч.

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