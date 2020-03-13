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«Ой, умное все стало»

  • 13/03/2020, 09:48
EK_ATConsulting
Коммерческий директор AT CONSULTING Восток Евгений Крюков считает, что общество теряет интерес к цифровому хайпу параллельно с ростом интереса к цифровизации со стороны государства.

Слишком много шума

— Каждый из нас в последнее время ощущает информационный поток связанный с неожиданным «поумнением» всего и вся. «Умный город», «умная остановка», «умный дом», «умный регион», «умный светофор», «умные мусорки»… Всевозможные эксперты с многолетним опытом без устали вещают о необходимости внедрений «умных столбов» и цифровых двойников.

Несмотря на обратный эффект — потерю интереса широкой публики к цифровому хайпу — этот информационный шум только нарастает. И кажется, что вокруг нас уже не осталось ничего глупого.

Государство тоже не стоит в стороне. Создаются профильные министерства, ассоциации и экспертные сообщества. Уже написаны всевозможные НИРы и стратегии, даже существуют (по крайней мере на бумаге) профильные кафедры «Смарт Сити» в ВУЗах. В общем, работа кипит не первый год — уже потрачены колоссальные ресурсы. Давайте разберемся с целями, а главное — с итогами этой масштабной работы.

«Умная остановка» как памятник соцреализма

По сути «умная остановка» — это обычная остановка с WiFi и экраном, на котором можно увидеть рекламу и статическое расписание транспорта. Да, это симпатичней, чем просто традиционная конструкция из металла и стекла, но любой смартфон и соответствующее приложение в разы умнее и функциональнее. Откуда же такая тяга потратить миллионы на банальщину?

Во-первых, это жизненно необходимо — иметь хотя бы что-то умное в городе. А то приедет ненароком очередной федеральный гость, а показать на территории нечего.

Во-вторых, нужно учитывать советский бэкграунд муниципальных чиновников, в сознании которых очереди, остановки и ожидание — это нормально и естественно. Вот и стараются для нас — делают комфортнее наше ожидание на остановках и повсеместно внедряют электронные очереди. А о том, чтобы внедрить умное движение и вообще избавиться от ожиданий и очередей, думать сложно, да и это совсем другая история.

«Умный столб» и IoT для чего-то, что потом точно пригодится? Телекомы — «за»

Телеком-операторы с энтузиазмом ухватились за возможность освоить дополнительные бюджеты на «Цифровую экономику». Пресловутая «Универсальная услуга связи» перерождается в насущную необходимость срочно развернуть IoT-сети. Готовы обоснования и расчеты, и, естественно, финансировать это развитие в той или иной форме должно государство.

Это прекрасная возможность освоить цифровые бюджеты чем-то понятным и знакомым. Зачем и для чего? Будут ли востребованы эти сети, в каком виде и масштабе? Не устареет ли морально созданная инфраструктура буквально через год? Эти вопросы глупые, так как на горизонте маячат «умные» бюджеты.

Да и никому из телекомов не хочется оставаться «тупой трубой» для прокачки мегабайт чужого трафика, поэтому вся интеллектуальная мощь маркетинга и департаментов развития и инноваций обрушилась на задачу — предложить рынку что-то умное.

В итоге решено, что новые сети для IoT и столбы, раздающие WiFi — это и есть интеллект «умных» городов.

Экспертная оценка экспертизы экспертов экспертного сообщества

Наверное, уже не осталось ни одного айтишника или чиновника, который бы лично ни разу не поучаствовал в совещаниях или мероприятиях по «Умным городам». В каком именно — совсем не важно. Подобные мероприятия похожи друг на друга как две капли воды, а некоторые — как два ведра воды.

Там всегда находятся эксперты, готовые поделиться своим многолетним опытом строительства «Смарт Сити», побывавшие во всех зарубежных «умных» городах. Но посыл и рекомендации экспертов отличаются, это зависит от того, какую отрасль или компанию представляет данный конкретный эксперт. Эксперты по межведу говорят, что уже все есть, так как СМЭВ — это и есть прототип «умного» города, эксперты по ЖКХ говорят, что «Смарт Сити» — это удаленный сбор информации с приборов учета, транспортники — что интеллектуальная транспортная система решит все проблемы, IT-медики ратуют за развитие ЕГИСЗ и внедрение «цифры» в медицине и так далее. Да, задачи важные и нужные, но в чем отличие от тех задач, что были в работе во времена доисторической аналоговой экономики?

К сожалению, не слышно экспертов, которые могут сформулировать конкретные примеры кросс-отраслевого использования данных, когда, допустим, данные из медицины, транспорта и ЖКХ используются в новом сервисе, при этом на выходе мы получаем что-то действительно умное и новое, позволяющее заработать или сэкономить. И при этом желательно, чтобы затраты на создание такого сервиса были значительно меньше получаемых выгод.

Такие креативные задачи под силу только специалистам, обладающим экспертизой во всех отраслях и знанием актуальных IT-технологий. Да еще и при этом наделенным талантом творить и генерить новые идеи.

Экспертные объединения в виде различных АНО, ассоциаций порождают только дополнительный информационный шум и программные документы, которые сложно, что называется, «взять в работу» по причине отсутствия конкретики, отвечающей на вопрос — что именно нужно делать.

Кстати, обратившись к опыту зарубежных коллег по «Смарт Сити», мы не увидим столь многочисленных толп ассоциаций и различных АНО, толкающихся локтями между собой за право поуправлять бюджетами на «поумнение» городов и регионов. Обычно это рабочие группы с участием заказчика и исполнителей для реализации конкретных проектов.

В итоге мы продолжаем вкапывать «умные столбы», расставлять «умные остановки» и писать бесконечные НИРы и стратегии цифровой трансформации, которые по своей сути есть рефераты с вкраплениями чужих отраслевых идей.

Материал и фото предоставлены пресс-службой AT CONSULTING Восток

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