На Новосибирском аффинажном заводе сменился гендиректор

С 1 января 2019 года на Новосибирском аффинажном заводе решением Совета Директоров Генеральным директором был назначен Андрей Ергин, говорится на сайте компании.

Андрей Ергин родился в 1964 году. Закончил Каменск-Уральский Алюминиевый Техникум, а затем в 1993 году УПИ им. Кирова по специальности инженер-технолог. Имеет опыт работы в отрасли более 14 лет. С 2004 года Андрей. Ергин возглавлял ряд дочерних предприятий Екатеринбургского Завода по Обработке Цветных Металлов (АО «ЕЗ ОЦМ»), занимавшихся добычей драгоценных металлов, переработкой и реализацией продукции, содержащей драгоценные металлы, а также непосредственно на заводе возглавлял Дирекцию по контроллингу и отчетности. В последние 1,5 года занимался реализацией проектов по организации поставок золотосодержащего сырья из ближнего и дальнего зарубежья.

— На сегодняшний день перед НАЗ-ом стоят серьезные задачи по увеличению объемов поставок и переработки драгоценных металлов, увеличению оборотного капитала, аккредитации как минимум еще на двух международных биржах драгоценных металлов, модернизации производства, запуска новых линий, а также по многим другим стратегическим направлениям, — отмечают на предприятии.

Акционерное общество «Новосибирский аффинажный завод» создано в 1941 году. Специализация — производство драгоценных металлов. Общая площадь, принадлежащих Обществу зданий, строений, сооружений, составляет 15 990,2 кв. м, кроме того, АО «Новосибирский аффинажный завод» владеет одним земельным участком, общей площадью: 33 392 кв. м. Основной деятельностью АО «НАЗ» является производство и аффинаж драгоценных металлов, изготовление мерных слитков драгоценных, редких и цветных металлов, а также производство полуфабрикатов и химических соединений. Производственные мощности завода 250 т золота и 2000 т серебра в год. Согласно годовому бухгалтерскому отчету компании, выручка АО «Новосибирский аффинажный завод» по итогам 2016 года составила 399,2 млн руб, в 2015 — 468,79 млн. Валовая прибыль сократилась с 278,8 млн до 227 млн руб, чистая прибыль со 108 млн до 50 млн руб. Торги по продаже 100 % акций Новосибирского аффинажного завода состоялись 6 июня 2017 года на площадке Российского аукционного дома в Москве. Как сообщала пресс-служба РАД, в торгах приняло участие два претендента. Покупатель — ООО «Центр управления недвижимостью» (входит в холдинг AEON Романа Троценко) – приобрел лот по начальной цене — за 880 млн рублей. Через месяц 11 июля 2017 года 80 % акций предприятия приобрела инвестиционная компания ПАО «Волга капитал».

Фото: с сайта АО «НАЗ»