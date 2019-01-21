«Единая Россия» тоже решила проконтролировать реализацию нацпроектов

Новосибирская область получит 26,7 млрд рублей из федерального бюджета в 2019 году, что на 3,6 млрд рублей больше по сравнению с текущим годом, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. «Единая Россия» запускает всероссийский партийный контроль за реализацией национальных проектов. К нему будет подключен депутатский корпус партии в регионах и муниципалитетах.

Секретарь НРО Партии «Единая Россия» Валерий Ильенко считает, что данная мера позволит более качественно отслеживать расходование бюджетных средств и видеть «реальные дела» — как реконструируются и строятся объекты, проводятся запланированные мероприятия.

— На финансирование национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году направлено 2,3 млрд рублей, а на программу по формированию современной городской среды – 849,6 млн рублей. Наибольшее финансирование для Новосибирской области направлено на такие национальные проекты как демография, образование, здравоохранение, жилье и городская среда, безопасные дороги. Все нацпроекты в нашем регионе стоят на особом контроле у губернатора НСО Андрея Травникова, его же усилиями увеличено финансирование из федерального бюджета для Новосибирской области по многим приоритетным направлениям. И если будет усилен контроль со стороны депутатского корпуса по исполнению бюджетных обязательств по этим направлениям – выиграют, безусловно, все, и по качеству исполнения и по срокам, — отметил Валерий Ильенко.

Отмечается, что решение о широком контроле принято в соответствии с поручением, которое дал на XVIII Съезде «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев. Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, за каждым объектом, на котором ведутся работы в рамках реализации национальных проектов, будут закреплены конкретные депутаты. Их задача будет заключаться не только в том, чтобы контролировать ход работ, «но и вовлекать граждан в эту работу, обсуждать с ними все возникающие вопросы».

Помимо этого, на федеральном уровне будут созданы группы контроля, которые будут состоять из депутатов Госдумы и сенаторов.

— Они, регулярно выезжая в территории, смогут совместно с региональными, местными депутатами давать объективную оценку тому, что реально происходит на местах и как в рамках национальных проектов решаются проблемы людей, — отметил Андрей Турчак, добавив, что в эту работу также предлагается вовлечь все партийные проекты и всю сеть общественных региональных приемных партии.

Итоги будут регулярно докладываться председателю партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии