К ТОСЭР Линево построят дорогу

Управление контрактной системы Новосибирской области объявило конкурс по выбору подрядчика для строительства дороги к ТОСЭР Линево. Стартовая цена торгов — 34,5 млн рублей. Подрядчик должен будет построить двухполосную асфальтобетонную дорогу дорогу. Итоги заказчик планирует подвести в конце апреля. Приступить к работе подрядчик должен не позднее 1 июня, завершить работу — в конце августа.

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Линево создана в соответствии с постановлением правительства РФ от 16 марта 2018 года. Общая площадь ТОСЭР — 86,7 га. Площадка для реализации инвестиционных проектов первой очереди — 17,4 Га. Напомним, в 2021 году сообщалось, что компания ООО «Галлант» планирует реализовывать в Линево проект по созданию производства косметических средств и медицинских изделий, которые будут применяться в проктологии. Кроме того, небольшой проект по производству мини-тракторов и спецтехники в Линево уже реализует ООО «НовАЗ». В числе компаний, которые в итоге смогут выйти на площадку, министр экономического развития региона Лев Решетников также называл производителя пищевого оборудования ООО «Сибтехфарм» и ООО «АМИ» — организация производства металлических конструкций.

В июле 2021 года власти региона расширили перечень отраслей, которые могут зайти в ТОСЭР Линево.