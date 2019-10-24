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На объектах АО «РЭС» прошел день открытых дверей в рамках мероприятий фестиваля #ВместеЯрче

  • 24/10/2019, 16:41
АО «РЭС» принимает активное и разностороннее участие в мероприятиях Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.

На объектах АО «РЭС» прошел день открытых дверей в рамках мероприятий фестиваля #ВместеЯрчеСпециалистами компании уже была организована интерактивная тематическая зона с выставкой спецтехники и оборудования на праздничном открытии фестиваля в Новосибирской области, проведены уроки энергосбережения и электробезопасности в образовательных учреждениях и экскурсии на объекты электросетевого хозяйства предприятия для учащихся.

Очередным мероприятием в рамках поддержки фестиваля #ВместеЯрче стал «День открытых дверей», который прошел в подразделениях АО «РЭС» 21 октября. На  этот раз в гости к энергетикам пришли ученики специализированных энергетических классов, которые проходят дополнительное обучение в Новосибирском государственном техническом университете.

Специалисты предприятия подготовили для школьников насыщенную программу. «День открытых дверей» начался в актовом зале филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети», где собравшихся ребят и их преподавателей встречали руководители различных подразделений Общества. Директор по персоналу АО «РЭС» Юлия Тимофеева обратилась к ребятам с приветственным словом и пожеланием смело задавать вопросы по любым аспектам деятельности предприятия. Также перед школьниками выступил директор филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» Андрей Дрожжин. Он кратко рассказал об истории предприятия, отметив, что филиал, которым он руководит, является базовым, давшим начало созданию всего электросетевого комплекса региона.

В развлекательной, но при этом все же познавательной части мероприятия учащимся показали видеоролик о компании, в котором главным героем стал ровесник ребят – школьник, интересующийся работой электроэнергетиков. А после «кинопросмотра» провели увлекательную викторину по различным категориям вопросов: от энергосбережения и элементарных правил электробезопасности до общей электротехнической тематики. Игровая форма, соревновательный дух и интересные вопросы получили живой отклик у всех участников «Дня открытых дверей» – и у школьников, и у преподавателей, и у сотрудников компании. Самые эрудированные ученики получили поощрительные призы.

В ходе экскурсионной части мероприятия школьники смогли познакомиться с различными направлениями работы электросетевого предприятия, посетив основные подразделения, в том числе:

  • учебный класс по охране труда, где учащимся провели инструктаж по технике безопасности, рассказали принцип работы оборудования на трансформаторной подстанции (ТП) и в распределительном пункте (РП), а также продемонстрировали порядок оказания пострадавшему первой помощи с использованием манекена-тренажера;
  • оперативно-диспетчерскую службу, где смогли увидеть ключевой координационный узел филиала — диспетчерский зал с мнемосхемой, отображающей в реальном времени информацию о работе различных объектов электрических сетей филиала;
  • лабораторию электрических испытаний и измерений, где познакомились с широким спектром оборудования и средств защиты, ежедневно используемых энергетиками в работе.

Отдельно стоит отметить экскурсию на электрическую подстанцию ПС 110 кВ Центральная. Именно на территории этого объекта электросетевого хозяйства, обслуживаемого  филиалом АО «РЭС» «Восточные электрические сети», учащиеся и их преподаватели смогли непосредственно увидеть те электроустановки, которые изучали лишь теоретически. Новые мощные трансформаторы, высоковольтные выключатели (элегазовые модули) и другое современное оборудование, которое установлено на подстанции в ходе реконструкции, выполняемой в рамках реализации инвестиционной программы АО «РЭС». Специалисты филиала рассказали ребятам, что реконструкция данной электрической подстанции позволит обеспечить центральную часть города Новосибирска дополнительной мощностью, а значит, даст толчок развитию городской инфраструктуры.

В финальной части мероприятия состоялась фотосессия у скульптуры электромонтера, работающего на опоре линии электропередачи, – арт-объекта, установленного АО «РЭС» к 80-летию электрических сетей Новосибирской области. Ребята с удовольствием фотографировались с «Васей», как ласково называют его в коллективе предприятия.

После этого школьники и их преподаватели поблагодарили АО «РЭС» за гостеприимство, за тщательно организованное, интересное и познавательное мероприятие, которое позволило узнать, как электроэнергия преобразуется на подстанциях, как передается по ЛЭП, какую работу выполняют диспетчеры и электромонтеры, а также многие другие работники электросетевого предприятия, благодаря ежедневному труду которых обеспечивается надежное электроснабжение региона.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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