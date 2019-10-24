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Новосибирские и корейские медики планируют расширить сотрудничество

За 9 месяцев 2019 года за медпомощью в учреждения здравоохранения области обратилось около 20 тыс иностранных граждан.
  • 24/10/2019, 16:33
Автор: Юлия Данилова
Новосибирские и корейские медики планируют расширить сотрудничество

— На территории Новосибирской области реализуется проект «экспорт медицинских услуг». Федеральные и региональные медучреждения оказывают помощь не только жителям РФ, но и иностранным гражданам. По нашему мониторингу, за 9 месяцев 2019 года уже зарегистрировано порядка 20 тыс таких обращений, — рассказала во время пресс-подхода на Российско-Корейской научно-медицинской конференции и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Она уточнила, что речь идет как об экстренной помощи туристам, которые посещают достопримечательности региона, так и о медицинских туристах, целенаправленно приезжающих в область на лечение, в том числе за высокотехнологичной медицинской помощью. В рамках расширения этого сегмента экспорта Новосибирская область и провинция Кёнгидо (Республика Корея) сегодня подписали меморандум о сотрудничестве.

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— Нам интересен обмен опытом, прежде всего в лечении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, взаимное обучение сотрудников, организация совместных конференций и симпозиумов, — перечисляет Аксенова.

Генеральный директор департамента здравоохранения провинции Кёнгидо, господин Рю Ён Чхол добавил, что подобные меморандумы провинция уже подписала с рядом регионов Российской Федерации, в частности с Иркутской областью и Хабаровским краем.

— Местные врачи приезжают на стажировку к нам в клиники. Мы хотели бы пригласить ваших медиков на такие стажировки для обмена опытом, — добавил он.

В Новосибирске корейская делегация посетила МНКТ «НМИЦ «Микрохирургия глаза». На конференции о специфике своей работы рассказали представители НМИЦ им академика Е.Н. Мешалкина и ФГБУ «ННИИТО им Я.Л. Цивьяна». Корейская сторона, в свою очередь, поделилась опытом о лечения заболеваний щитовидной железы (университетский медицинский центр Сунчонхян) и наработками в сосудистой хирургии (госпиталь «Седжон»).

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