В Новосибирской области заблокированы сайты, предлагающие купить водительские удостоверения

Прокуратура г. Новосибирска Новосибирской области в ходе мониторинга сети Интернет выявила 6 интернет – ресурсов (сайтов), содержащих информацию, распространение которой запрещено, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

— На указанных информационных ресурсах размещалась информация о розничных продажах гражданам поддельных водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов, в т.ч. лицам, ранее лишенным права на управление транспортным средством, — говорится в сообщении.

Вход на сайты являлся свободным для неограниченного круга лиц, ознакомиться с содержанием интернет-страниц и воспользоваться услугами мог любой пользователь.

В прокуратуре напомнили, что федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Статья 327 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за сбыт и использование поддельных документов.

Отмечается, что по результатам проверки прокуратура г. Новосибирска направила в суд административное исковое заявление о признании размещенной на сайтах информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

— Суд, рассмотрев требования прокурора, полностью их удовлетворил. В настоящее время судебное решение исполнено, доступ к запрещенной информации ограничен, — подчеркнули в прокуратуре.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru