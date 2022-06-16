На областных трассах установят «шериф-балки»

Дорожные светоотражатели, шумовую разметку и приборы, имитирующие сигнальное устройство автомобиля дорожно-патрульной службы – «шериф-балки» установят на дорогах региона в текущем году для обеспечения безопасности дорожного движения на областных трассах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Шериф-балка» – это прибор, имитирующий сигнальное устройство патрульного автомобиля ДПС. Устройство подает мигающие световые сигналы красного и синего цветов. По словам заместителя начальника ГКУ НСО ТУАД Валерия Садкова, такие устройства планируется установить на аварийно-опасных участках автомобильных дорог. В настоящее время определены места размещения, запланирована установка 22 сигнальных устройств.

Кроме того, в планах дорожников – нанесение дополнительной профильной дорожной разметки, имеющей шумовой и вибрационный эффект при наезде на нее. Общая протяженность новой разметки превысит 22 км. Разметка появится на участках дорог с высокой интенсивностью дорожного движения, а также на участках дорог с высокими показателями аварийности из-за встречных столкновений. Еще одно мероприятие – установка новых дорожных световозвращателей. Ими планируется обустроить 9,5 км автодорог.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» (БКД) реализуется в России в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Среди целей нацпроекта – повышение качества дорожной сети, безопасности участников дорожного движения, применения новых технологий в дорожной отрасли, качества транспортного обслуживания населения.