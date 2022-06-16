Торговля — отдельно, спецоперация — отдельно

К нелегальным торговым операторам, оформившим свои объекты символами спецоперации России на Украине и в Донбассе — латинскими буквами Z и V, будут применяться те же санкции, что и к остальным нарушителям торгового законодательства, прикрыться патриотической составляющей не получится. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил в ходе еженедельной пресс-конференции.

— Совершенно разные темы, — говорит градоначальник об отношении к спецоперации и ведению торговой деятельности. — Участие в поддержке проводимой специальной военной операции — это гражданская позиция. Здесь каждый гражданин волен как-то участвовать в этом. А нарушение правил торговли — это другая тема. Здесь мы будем продолжать бороться с нарушителями правил торговли, о чем всегда заявляли. При этом, безусловно, поддерживаем проводимую операцию. Более того, сегодня проводится рекламная акция с размещением на больших рекламных плакатах на торцах зданий контента в поддержку спецоперации. Но подчеркиваю, это разные темы, смешивать их неправильно.

Данная тема использования символики спецоперации в торговле была поднята несколькими днями ранее при обсуждении ситуации с незаконными нестационарными торговыми объектами в Новосибирске на заседании профильной комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству.

— Эти товарищи умудряются буквами V и Z увешать свои объекты, — заявил в адрес недобросовестных коммерсантов начальник департамента потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. — Таким образом надеются на то, что никто не поедет сносить буквы V и Z, очень много нестационарных объектов увешаны такими баннерами. В частности, это угол Ядринцевской и Каменской.

Как выяснилось ранее, символы спецоперации используют на баннерах и представители городского депкорпуса для саморекламы. Так, депутат Георгий Андреев привел в качестве примера баннер одного из своих коллег в Дзержинском районе.

Напомним, что спецоперация России на Донбассе и Украине началась 24 февраля 2022 года.

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