Банк «Левобережный» помогает компаниям МСБ снизить расходы на приобретение импортной продукции

Средства по «Кредиту на импорт» выдаются на приобретение и ввоз на территорию РФ продукции, приоритетной для российской экономики в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.05.2022 № 895. Сумма кредита для компаний малого и среднего бизнеса составляет от 3 до 50 млн рублей. Форма выдачи – кредит или кредитная линия с лимитом выдачи.

Срок льготного кредитования зависит от целей займа. При финансировании импортного контракта на приобретение продукции для оперативных потребностей – до 12 месяцев, для инвестиционных проектов и если срок изготовления продукции превышает год – до 36 месяцев. Процентная ставка в рамках программы субсидирования рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ * 0,3 + 3 процентных пункта. На текущий момент это 5,85% годовых.

В качестве обеспечения может быть залог недвижимости (жилая/коммерческая), транспортных средств/спецтехники либо поручительство Гарантийных фондов Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского или Алтайского краев.

Подать заявку на «Кредит на импорт» можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). Срок принятия решения составляет 1 день.

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