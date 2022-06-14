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На омском заводе разработали биоразлагаемые канистры для моторного масла

  • 14/06/2022, 17:56
новости бизнеса
Уже созданы опытные образцы биоупаковки емкостью от 1 до 5 литров.

Компания «Газпром нефть» разработала технологию производства экологичных биоразлагаемых канистр для моторных масел. Упаковка состоит из органических компонентов и полностью утилизируется — в 20 раз быстрее обычного пластика. Технология позволяет снизить расходы на ее вторичную переработку. Выпуск тестовой партии продукции в новых канистрах планируется на Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти» — сообщили в пресс-службе компании.

— Наши продукты совершенствуются в соответствии с запросами рынка. Мы не только создаем новые рецептуры и технологии производства смазочных материалов, но и активно работаем над повышением экологичности их использования и хранения, — пояснил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец. — Уже созданы опытные образцы новой биоупаковки емкостью от 1 до 5 литров — наиболее востребованной на рынке.

Экологичная канистра, разработанная в компании, обладает потребительскими свойствами обычной пластиковой упаковки. В ее состав входит специальный бионаполнитель, благодаря чему она сохраняет прочность в течение всего срока годности масел. Эти же органические элементы способствуют ее полному разложению в естественных условиях при воздействии солнечного света, кислорода и воды. Новая упаковка успешно прошла лабораторные тестирования на кафедре химии инновационных материалов и технологий Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Срок безопасной утилизации биоканистры был подтвержден в ходе опытных испытаний, моделирующих различные природные условия.

— Исследование биоразложения толстостенной пластиковой упаковки было проведено впервые — мы не нашли похожего опыта нигде в мире. В результате испытаний гипотеза специалистов Омского завода смазочных материалов «Газпром нефти» подтвердилась: после добавления компонента на основе растительного сырья в состав полимерной канистры время естественного разложения пластика сократилось с 400 до 20 лет, при этом прочность упаковки сохранилась, — комментирует заведующий научной лабораторией «Перспективные композиционные материалы и технологии» РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат химических наук Петр Пантюхов.

В настоящее время «Газпром нефть» патентует новую технологию для дальнейшего промышленного применения. В компании отмечают, что ее внедрение в производство позволит применить качественно новый подход к созданию универсальной и экологически безопасной упаковки.

Фото компании «Газпром нефть» 

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : экология инновации


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