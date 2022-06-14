Новосибирские садоводы столкнулись с нашествием бабочек-боярышниц

О пользе этих насекомых КП-Новосибирск рассказал ученый-биолог Алексей Яновский.

— Дачники по ошибке принимают их за капустниц. Но те в два раза мельче и на крыльях у них не темные полоски, а мелкие пятна. Как можно понять по названию, гусеницы боярышниц развиваются на диких ягодных кустарниках, — сообщил ученый. — Польза от нашествия этих бабочек – в опылении растений, в том числе трудноопыляемых бобовых. Наевшись нектара и после оплодотворения, самки отложат большое количество яиц повсюду. Так что возможно появление их гусениц на яблонях, рябинах, боярышнике, черемухе.