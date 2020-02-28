На оптовом рынке в Новосибирске выявлено более 3 тонн груш неустановленного происхождения

27 февраля 2020 года в ходе совместного рейда Новосибирской таможни и управления Россельхознадзора по Новосибирской области на оптовом рынке левобережья города Новосибирска выявлена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция. На территории двух складов были найдены ящики с грушами сорта «Конференция» с затертыми клеймами общим весом 3 300 кг, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

— В ходе проверки таможенным органом установлено, что декларирование груш при ввозе в Россию импортерами не осуществлялось. Выявленные факты позволили установить, что груши сорта «Конференция» являются продукцией неустановленного происхождения с признаками «санкционного» товара, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрещенная подкарантинная продукция сотрудниками управления Россельхознадзора по Новосибирской области была изъята со складов и уничтожена на специализированной площадке механизированным способом в присутствии инспекторов Новосибирской таможни.

— С начала года это уже второй случай выявления подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации. Ранее, 18 февраля, коробки с грушами общим весом 506 кг были выявлены на одном из овощных рынков города Новосибирска с затертыми клеймами, а также следами срывов и затертостей первоначальной маркировки, указывающей на страну происхождения товара – Бельгия. По аналогичным причинам продукция была изъята и уничтожена, — отметили в пресс-службе Россельхознадзора.

В настоящее время с начала 2020 года общий объем уничтоженной растительной продукции составил 3 806 кг.

Фото предоставлено пресс-службой управления Россельхознадзора по Новосибирской области