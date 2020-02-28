В «Альт-Парк» прошла презентация долгожданного ŠKODA KAROQ

Торжественная премьера нового автомобиля состоялась в субботу. Все выходные гости могли познакомиться с новинкой российского рынка — ŠKODA KAROQ — и пройти тест-драйв.

ŠKODA KAROQ — автомобиль на модульной платформе MQB, то есть «младший брат» известной модели KODIAQ. Имея в распоряжении более компактные габариты (4382х1576х1603 мм), конструкторы не стали занимать их третьим рядом сидений. Они предпочли создать просторный и удобный салон на пятерых, дополнив его самым большим багажником в классе — на целых 500 л. А полный объем багажника со сложенными сидениями — уже 1609 л.

Первоначально KAROQ доступен только с передним приводом, двигателем 1.4 TSI на 150 л.с. и 8-ступенчатым классическим «автоматом». Цена на автомобиль начинается от 1 499 000 рублей. Комплектаций пока две: Ambition и Style, с пакетами опций. При этом уже сейчас в списке присутствуют ассистент парковки, адаптивный круиз-контроль, большой набор подушек безопасности (включая боковые для заднего ряда) и множество не менее нужного оборудования вроде двухзонного климат-контроля, светодиодных фар, обогрева зеркал, сидений, форсунок стеклоомывателя.

Во втором полугодии 2020 года ожидается появление базовой версии с атмосферным двигателем 1.6 л, состыкованным с 5-ступенчатой механикой, и полноприводного варианта с уже упомянутым 1.4 TSI и DSG на 6 ступеней. Однако нужно упомянуть, что даже с передними ведущими в комплекте идет электронная имитация блокировки дифференциала, благодаря чему KAROQ сможет покорять вершины.

На время презентации для самых юных автолюбителей дилерским центром «Альт-Парк» была оборудована детская дорожная трасса. После ее прохождения дети получали водительское удостоверение категории Š от настоящего инспектора ГИБДД.

Параллельно проходили несколько мастер-классов, где сотрудники ГИБДД Новосибирска учили детей правилам дорожного движения. Взрослые в это время знакомились с новинкой российского рынка — ŠKODA KAROQ. Чтобы ощутить автомобиль в действии, они активно принимали участие в тест-драйве. Во время презентации ведущим и менеджерами демонстрировались всевозможные опции, характеристики и уникальные simple clever — решения в автомобиле, которыми так славится марка ŠKODA.

ŠKODA KAROQ — современный, технологичный автомобиль для активной жизни в мегаполисе. Оценить все его достоинства, а также пройти тест-драйв можно в любой день в автосалоне «Альт-Парк».

ООО «Альт-Парк», официальный дилер марки ŠKODA в Новосибирске.

#ШкодаНаПетухова

Новосибирск, ул. Петухова, 4/2. Телефон: +7 (383) 200-36-00 http://alt-park.ru/

Фото предоставлено пресс-службой компании