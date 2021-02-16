На площадке Дома актера будет создан Новосибирский драматический театр

В Новосибирской области создается новое учреждение культуры – Новосибирский драматический театр. Соответствующее распоряжение правительства Новосибирской области подписано 16 февраля 2021 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новосибирский драматический театр планируется разместить в помещении Новосибирского Дома Актера. Учредителями автономного учреждения выступают правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и региональное министерство культуры.

П словам министра культуры Новосибирской области Натальи Ярославцевой, создание нового государственного театра будет способствовать развитию в нашей области конкурентной среды в предложении профессионального театрального творческого продукта, созданию нового репертуарного классического театра, сохранению исторической памяти и лучших театральных традиций русского репертуарного театра.

Она рассказала, что театр задуман как репертуарный театр с труппой минимальной численности: 10-12 штатных единиц. Другие актеры будут привлекаться на отдельные проекты и роли. Театр также будет активно приглашать для практики и работы режиссеров, обучающихся в Новосибирском государственном театральном институте и выпускников.

Наталья Ярославцева отметила, что театральный институт планирует получить лицензии на обучение режиссеров музыкального театра и режиссеров театра кукол, поэтому площадка нового театра станет местом открытия новых имен и будет способствовать развитию новосибирской режиссерской школы.

Кроме выпуска спектаклей театр будет осуществлять обширную просветительскую программу – читки новых пьес, лаборатории по созданию режиссерских эскизов по русской классике, лекции, мастер-классы и другие мероприятия, в том числе в рамках реализации федерального межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Также планируется возрождение традиции проведения просветительских лекций, популяризирующих научное знание, такая программа будет разработана театром совместно с СО РАН и вузами.