Большинство новосибирцев выбирают для командировок съемное жилье вместо гостиниц

Все больше людей в России предпочитают арендовать квартиры на короткий срок вместо того, чтобы жить в гостинице — это характерно как для рабочих поездок, так и для отпусков. К таким выводам пришли аналитики Авито Недвижимости. Большинство опрошенных россиян оказались удовлетворены опытом краткосрочной аренды жилья. В Новосибирске 46% респондентов, пользовавшихся краткосрочной арендой положительно ответили на вопрос о том, понравился ли им этот опыт, 42% опрошенных жителей Новосибирска выбрали ответ «Скорее да».

Те, кто ездил в командировки в период с марта 2020 года и пользовался для этого краткосрочной арендой жилья, вместо того чтобы снять гостиницу, отметили основной причиной нежелание контактировать с персоналом на ресепшене и другими гостями — этот вариант выбрали 46% опрошенных россиян. 44% респондентов ответили, что для них основным фактором выбора краткосрочной аренды квартиры стало отсутствие в гостинице бытовой техники (стиральной машины, собственной кухни), 42% опрошенных в стране снимали в командировках квартиру вместо отеля из соображений экономии. В Новосибирске среди командировочных самым популярным ответом стало нежелание контактировать с другими постояльцами и персоналом на ресепшене — его выбрали 73% опрошенных.

В случае выбора жилья для отпуска основным мотивом для аренды квартиры вместо гостиницы у россиян становилось наличие собственной кухни и других бытовых предметов (52%), экономия (51%), нежелание контактировать с другими постояльцами (29%). Чаще всего, чтобы сэкономить в отпуске, аренду квартиры вместо гостиницы выбирали жители Красноярска (74%), Самары (72%) и Ростова-на-Дону (66%). Жители Новосибирска, пользовавшиеся во время отпуска краткосрочной арендой, прибегали к ней по причине наличия в съемном жилье собственной кухни и техники (60%).

Часто краткосрочная аренда для опрошенных россиян становилась альтернативой на время поисков нового жилья для длительного проживания (34%), но в основном краткосрочной арендой пользовались для того, чтобы провести отпуск (36%) или командировку (26%). Мужчины выбирали краткосрочную аренду жилья на время рабочих поездок почти вдвое чаще, чем женщины.

26% респондентов в России, пользовавшихся услугой краткосрочной аренды недвижимости в период с марта 2020 года по настоящее время, снимали жилье на срок от 1 месяца до полугода. Те, кто снимали жилье посуточно, чаще всего арендовали недвижимость на несколько суток (35%). В основном, жилье на короткий срок брали в аренду молодые люди в возрасте 18-24 года (39%) и 25-34 лет (33%).

48% россиян, пользующихся краткосрочной арендой жилья, понравился подобный опыт, 39% опрошенных ответили, что остались удовлетворены им. На вопрос о том, что следовало бы улучшить арендодателям, 41% респондентов ответили, что в арендованном жилье им всего хватало, 26% отметили, что следует доработать стабильность и скорость интернета (этот ответ чаще других выбирали молодые люди в возрасте 18-24 года), 20% пожелали, чтобы арендодатель обратил внимание на соответствие сервиса стандартам гостеприимства. На это чаще остальных обращали внимание жители Самары (35% от всех, кто выбрал этот пункт), Нижнего Новгорода (25%) и Перми (23%). 42% жителей Новосибирска, арендующих жилье на короткий срок, ответили, что в выбранном объекте им всего хватило.