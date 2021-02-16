Новые права и обязанности собственников машино-мест

В Госдуму внесен проект федерального закона «О внесении изменения в статью 15 Жилищного кодекса Российской Федерации».

Законопроект предлагает распространить на собственников машино-мест в многоквартирном доме положения Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ), применяемые к собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме (МКД).

— Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 15 Жилищного кодекса Российской Федерации» разработан в целях установления правового положения собственников машино-мест, расположенных в многоквартирных домах, в том числе признания их участниками общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме, а также наделение их правами и обязанностями, связанными с участием в управлении многоквартирным домом и несении бремени содержания общего имущества в многоквартирном доме, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом предлагается распространить на собственников машино-мест в многоквартирном доме положения Жилищного кодекса Российской Федерации, применяемые к собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме. При этом закрепить, что собственникам машино-мест в многоквартирном доме принадлежит общее имущество в многоквартирном доме в долях, пропорциональных площади машино-мест в общей площади многоквартирного дома.

Предлагается, что Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении в марте 2021 года.