На Плющихинском предлагают протестировать проект модернизации панельных домов

Плющихинский — один из самых динамичных по развитию жилмассивов Новосибирска. В списке уязвимых для критики аспектов — слишком простой дизайн зданий. От эстетов (и от местных — позитивно-патриотичных, и от огульно критичных блогеров-гастролеров) Плющихинскому попадало за недостаточную элегантность облика. Впрочем, и без внешней критики над проблемой думали: в самоуправлении этого массива родилась идея, как улучшить облик микрорайона. А в перспективе, если система приживется, — и всех районов панельной застройки.

Дома Плющихинского будут «переодевать» в новые фасады — более выразительные, более разнообразные, визуально устраняющие плоскостную монотонность и фактически — внешнее отождествление здания со стереотипным панельным домом.

— Это будут разные технические решения: и навесные вентилируемые фасады, и так называемые «мокрые», — поясняет координатор инициативы, депутат Законодательного собрания области Сергей Конько. — Нынешний облик домов Плющихинского — это плод приоритетов своего времени. Конечно, можно ограничиться одной колористикой — обновить выцветшую окраску, заменить эту цветовую схему на другую, более яркую. Омоложение окраски — простейший способ. Кроме того, с помощью обновления фасада мы можем повысить класс энергоэффективности домов — такой опыт в городе есть, многие председатели ТСЖ уже делали это, мы изучили их практику.

Панельный дом со швами, скрытыми фасадным покрытием — решение, известное новосибирцам и по новостройкам, и по некоторым обновленным советским зданиям. И если в сегменте новостроек такой прием достаточно широко применяется, то в сфере модернизации эту практику не удавалось сделать массовой и системной, поскольку на обновление фасадов нельзя взять деньги из фондов капитального ремонта.

— Например: деньги на спецсчете накапливаются, никаких работ из обоймы капремонта в обозримом будущем не планируется, но перенаправить эти деньги на обновление фасада невозможно, — объясняет Сергей Конько. — Мы планируем устранить этот логический излом. Это наша совместная инициатива, рожденная в общении с жителями. Областное министерство ЖКХ ее сразу поддержало, сначала даже хотело финансировать идею через фонд капитального ремонта. Но пока это не просчитано на уровне фонда, мы решили, что нужно разрешить воплощать идею тем домам, у которых есть накопленные, но не задействованные деньги на спецсчетах. Активировав их в теме реконструкции фасадов, мы получаем многоплановый эффект: улучшается архитектурный тонус дома и квартала в целом, повышается категориальный статус дома, его энергосберегающая эффективность, так как при любом решении — хоть «мокром» фасаде, хоть навесном — на доме закрываются межпанельные швы. Он, в некотором смысле, перестает быть панельным.

По словам Сергея Конько, сейчас идея проходит стадию тонкой доводки. Вопрос детально прорабатывается на строительном комитете Законодательного собрания Новосибирской области. Пилотный список домов будет утвержден по итогам голосования собственников помещений. Теоретически начать работы по реновации фасадов уже могут около ста домов — и на Плющихинском, и на соседнем МЖК Восточном. Авторы идеи опираются на накопленный общероссийский опыт: многие регионы уже по этому пути прошли и внесли изменения в соответствующие областные законы. Реновацию могут провести как дома, уже выполнившие капремонт, так и относительно новые, у которых срок капитального ремонта подойдет еще нескоро, а деньги на их счетах обесцениваются без применения.

— Свои капремонты они уже провели, и у них уже есть очередные накопления «капремонтных» денег, которые можно пустить именно на фасады, — поясняет Сергей Конько. — То есть дополнительных средств на такое обновление собирать не надо. А когда практика будет проработана и для фонда капитального ремонта, и на министерско-областном уровне, ее можно будет сделать массовой — преобразить целые районы массовой панельной застройки. Идею воплощать могут не только ТСЖ, но и любые многоквартирные дома, которые хранят деньги на спецсчетах, а не в общем котле. Речь идет о всех домах массовых серий, о всех массивах, ими застроенных. Это и МЖК, и 5-6 микрорайоны, массивы по улицам Богаткова и Никитина, Чемской жилмассив. Дизайн-концепты будут рождаться в сотрудничестве с районными архитекторами, чтобы на жилмассивах сохранялся баланс индивидуальности и визуальной цельности. Ведь само слово «жилмассив» — это же ансамблевое понятие, подразумевающее некую цельность, сквозной образ. Думаю, если все получится, как задумано, это существенно улучшит облик Новосибирска, улучшит его восприятие в глазах гостей города и самих горожан.

Фото: редакции