Подтверждено финансирование проекта реконструкции аэродромного комплекса Толмачёво

Федеральной адресной инвестиционной программой России (ФАИП), опубликованной на сайте Министерства экономического развития России, подтверждены бюджетные ассигнования на реализацию проекта реконструкции аэропортового комплекса Толмачёво, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Всего запланированный объём государственного финансирования проекта составит 8,9 млрд рублей, из них в 2019 планируется направить более 876 млн рублей. Срок ввода объекта — 2023 год.

Отмечается, что проект реализуется в рамках мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации до 2024 года во исполнение указа президента России от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Заказчиком-застройщиком по проекту выступает ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», в хозяйственном ведении которого находится комплекс ВПП-2.

Проект реконструкции аэродрома Новосибирск (Толмачёво) разработан ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» и получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» в 2015 году. Проект включает развитие лётной зоны ВПП-2 со строительством соединительных рулежных дорожек, перрона, оснащением его системой централизованной заправки самолётов и сооружением других объектов аэродромной инфраструктуры в целях повышения пропускной способности аэродрома Толмачёво.

— Необходимость модернизации аэродрома Толмачёво обусловлена интенсивным ростом пассажирского и грузового потока, связанным с развитием аэропорта в качестве крупнейшего за Уралом пассажирского и грузового трансферного узла на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию. В 2018 году пассажиропоток составил 5,909 млн человек, из которых 1,357 млн — трансферные пассажиры. Сохранение стратегии развития стыковочного хаба обеспечит возможность дальнейшего увеличения пассажирских и грузовых перевозок, — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что в рамках сотрудничества частных инвесторов и государства в настоящее время ведутся работы по проектированию аэровокзального комплекса Толмачёво. Проект реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Толмачёво планируется реализовать за счёт частных инвестиций к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, этапа в 2022 году. На проектирование и строительство терминального комплекса до 2022 года акционером будет выделено 11,5 млрд руб. К этому времени аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 млн человек в год. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс. кв. м.

Фото: пресс-служба аэропорта