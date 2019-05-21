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Лидер партсписка единороссов покидает Заксобрание

Ранее Александр Караськов уволился с должности директора НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина.
  • 21/05/2019, 15:38
Автор: Евгения Серёгина
Лидер партсписка единороссов покидает Заксобрание
«Надеюсь прийти в себя, а дальше будет видно.»

Сегодня зампредседателя комитета заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Александр Караськов, возглавлявший список партии «Единая Россия», подал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом он сообщил в комментарии редакции, подтвердив информацию, что уход связан с незадекларированными объектами недвижимости, а также общим психологическим состоянием.

— Да, подтверждаю. Уже даже фантазии не хватает, что говорить, — сказал в комментарии Караськов.

По словам собеседника издания, это решение окончательное, и ожидать какого-то обсуждения коллег по депутатскому корпусу и однопартийцев смысла он не видит.

— Не хочу ничего ждать. Заявление написал и подал в заксобрание. А с какого числа там посчитают, что мои полномочия заканчиваются — это уже не ко мне вопрос. Кто придет на мое место (По списку партии «Единая Россия». — Ред.), не знаю. Со своей стороны считаю, что нет необходимости затевать какие-то шоу, это ни к чему, — пояснил Караськов.

Что касается продолжения работы в клинике после увольнения с должности директора, то пока, по словам Караськова, этот вопрос остается открытым.

— Из клиники пока уволился по собственному желанию. Надеюсь прийти в себя через пару месяцев, а там дальше будет видно, — говорит он.

Напомним, общественники обнаружили у Александра Караськова несколько незадекларированных объектов недвижимости. Ранее медучреждение под его руководством оказалось в центре скандала с арестом заместителя директора Евгения Покушалова, подозреваемого в мошенничестве и легализации преступных доходов.

В расширение клиники Мешалкина будет вложено около 8 млрд рублей

В то же время именно Александр Караськов пробивал на федеральном уровне продолжение строительства клиники Мешалкина. С 2019 года центр включен в новый финансовый цикл ФАИП. До 2023 года из федерального бюджета на проект будет выделено около 8 млрд рублей.

— Все документы подписаны, в 2019 году по этой программе в регион должны поступить первые 240 млн рублей. По остальным этапам ее реализации обращайтесь к новому директору клиники — Александру Чернявскому, — пояснил Караськов InfoPro54.

Кроме того, он во всех инстанциях доказывал необходимость перезапуска проекта «Зеленая долина».

Александр Караськов возглавлял Клинику Мешалкина с 1999 года. Является одним из самых известных кардиохирургов страны.

Фото: редакции

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