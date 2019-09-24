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На ПМСП «Электрон» новый гендиректор

Совет директор утвердил на этот пост Михаила Яблокова.
  • 24/09/2019, 13:27
На ПМСП «Электрон» новый гендиректор

Решением совета директоров (наблюдательного совета) ОАО ПМСП «Электрон»  генеральным директором предприятия избран Михаил Яблоков. Согласно протоколу заседания, размещенному на сервере раскрытия корпоративной информации 23 сентября, он вступил в должность с 1 июля 2019 года.

— Поручить Яблокову Михаилу Андреевичу представить в МИФНС №16 по Новосибирской области необходимые документы для регистрации принятых решений в установленном законом порядке и срок. Молчановой Татьяне Андреевне передать Яблокову Михаилу Андреевичу необходимые для этого документы (уставные документы Общества, выписки, печать) на основании его требования, — говорится в документе.

Холдинг «Электрон» образован в 1957 году, объединяет 11 дочерних компаний на Урале, в Западной и Восточной Сибири. «Электрон» занимается разработкой и изготовлением электротехнического оборудования на строящихся и реконструируемых объектах атомной, химической, нефтехимической отраслей промышленности, объектах энергетики. Выручка компании в 2017 году составила 219,3 млн руб., чистая прибыль — 7,5 млн руб., краткосрочные обязательства компании — 912,6 млн руб. Основной владелец предприятия — ООО «Электрон-финанс» (23,28%). Арбитражный суд Новосибирской области в очередной раз перенес заседание по иску от четырех членов совета директоров предприятия. Ответчиком по иску является сам «Электрон» в лице экс-директора Татьяны Молчановой.

Фото с сайта компании

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