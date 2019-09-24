В регионе будет создана рабочая группа по реализации стратегии СЭР

Вопросы создания в Новосибирской области рабочей группы по реализации стратегии социально-экономического развития (СЭР) региона на период до 2030 года рассмотрели в правительстве Новосибирской области, сообщили в пресс-службе.

— Работа нового совещательного органа должна быть направлена на постоянное сопровождение процесса реализации стратегии (СЭР) Новосибирской области и актуализации «дорожной карты, — отметил первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

В состав рабочей группы войдут члены правительства Новосибирской области, представители органов исполнительной власти региона, депутаты законодательного собрания. Планируется, что основными направлениями работы группы станут совершенствование методологии реализации плана стратегии СЭР, формирование целевых индикаторов стратегии, а также актуализация перечня конкретных мероприятий. Отмечается, что все предлагаемые изменения в стратегию социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года будут обсуждаться постоянно действующей рабочей группой.

Фото: Ростислав Нетисов