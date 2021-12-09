На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

По данным исследования Банкавто (цифровая платформа РГС Банка) и аналитического агентства «АВТОСТАТ», 253 млрд 661,9 млн рублей потратили россияне на покупку новых легковых машин в октябре, что почти на 7 млрд рублей меньше, чем месяцем ранее (260 млрд 653,7 млн рублей — в сентябре 2021). При этом всего их было куплено 122 тысячи единиц (в сентябре – 116,2 тыс. шт.). Больше всего средств россияне потратили на кроссоверы и внедорожники (68% финансовой емкости рынка), а в разбивке по странам происхождения – на европейские марки (37%). При этом рост, как в денежном, так и в количественном эквиваленте, показали в октябре только китайские и российские марки на фоне падения продаж автомобилей в остальных сегментах.

Массовые и премиальные автомобили

На долю машин массового сегмента во второй месяц осени россияне потратили 179 млрд 088,8 млн рублей. Оставшиеся примерно 30% были потрачены на покупку автомобилей премиум-сегмента (74 млрд 573,1 млн рублей). При этом в количественном соотношении доля продаж в сегменте массовых и премиальных составила 90% к 10%.

SUV остается крупнейшим сегментом рынка

На его долю в октябре пришлось 53% от общих продаж или 64,5 тыс. экземпляров. При этом в денежном выражении кроссоверам и внедорожникам принадлежит еще большая доля финансовой емкости рынка – 68% или 172 млрд 250,2 млн рублей. Второй по численности сегмент – это автомобили В-класса. Но если «в штуках» по итогам октября они занимают 34%, то «в деньгах» – 16%. Это составляет 41,2 тыс. единиц и 41 млрд 607,4 млн рублей соответственно.

Европейские марки вновь в лидерах

Как и прежде, больше всего денег у россиян уходит на автомобили европейских марок. Так, в октябре на их долю пришлось 37%, что составило 93 млрд 856,4 млн рублей. На новые легковые машины японских бендов было потрачено почти 61 млрд рублей: это примерно четверть (24%) финансовой емкости рынка. 19% всех денег было отдано на покупку машин корейских марок (48 млрд 355,9 млн рублей).

Практически столько же в октябре потратили россияне суммарно на китайские и отечественные автомобили. Как и месяцем ранее, тут наблюдается небольшой перевес в сторону «китайцев» – 24,6 млрд и 24,5 млрд рублей соответственно. И наконец, в очередной раз меньше всего денежных средств было потрачено на машины американских брендов. В октябре нынешнего года этот показатель составил всего лишь 1,4 млрд рублей, т.е. менее 1% от общей емкости. Это объясняется с тем, что «американцы» имеют наименьшую долю на нашем рынке.

Китайские и российские бренды наращивают долю

Стоит отметить, что доля «китайцев» в финансовой емкости рынка продолжила рост: если в сентябре она составляла 8%, то в октябре – уже 10%. Больше средств потратили россияне в октябре (по сравнению с сентябрем) и на машины российских марок. Аналогичная ситуация и в продажах: доля китайских брендов в октябре по сравнению с сентябрем выросла – с 10% до 11%, российских – с 16% до 22%. Доля европейских марок в денежном выражении снизилась с 38% до 37%, в количественном – с 28% до 25%; корейских – с 20% до 19% в деньгах и с 27% до 24% – в штуках; японских – с 26% до 24% в денежном эквиваленте и с 19% до 18% в количественном. И наконец, «американцы» также потеряли в доле: с 1,5% до 0,6% – в деньгах и с 0,6% до 0,2% – в штуках.