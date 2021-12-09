Рекламодателям

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

  • 09/12/2021, 12:43
Автор:
На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей
При этом больше всего средств было потрачено на кроссоверы и внедорожники.

По данным исследования Банкавто (цифровая платформа РГС Банка) и аналитического агентства «АВТОСТАТ», 253 млрд 661,9 млн рублей потратили россияне на покупку новых легковых машин в октябре, что почти на 7 млрд рублей меньше, чем месяцем ранее (260 млрд 653,7 млн рублей — в сентябре 2021). При этом всего их было куплено 122 тысячи единиц (в сентябре – 116,2 тыс. шт.). Больше всего средств россияне потратили на кроссоверы и внедорожники (68% финансовой емкости рынка), а в разбивке по странам происхождения – на европейские марки (37%). При этом рост, как в денежном, так и в количественном эквиваленте, показали в октябре только китайские и российские марки на фоне падения продаж автомобилей в остальных сегментах.

Массовые и премиальные автомобили

На долю машин массового сегмента во второй месяц осени россияне потратили 179 млрд 088,8 млн рублей. Оставшиеся примерно 30% были потрачены на покупку автомобилей премиум-сегмента (74 млрд 573,1 млн рублей). При этом в количественном соотношении доля продаж в сегменте массовых и премиальных составила 90% к 10%.

SUV остается крупнейшим сегментом рынка

На его долю в октябре пришлось 53% от общих продаж или 64,5 тыс. экземпляров. При этом в денежном выражении кроссоверам и внедорожникам принадлежит еще большая доля финансовой емкости рынка – 68% или 172 млрд 250,2 млн рублей. Второй по численности сегмент – это автомобили В-класса. Но если «в штуках» по итогам октября они занимают 34%, то «в деньгах» – 16%. Это составляет 41,2 тыс. единиц и 41 млрд 607,4 млн рублей соответственно.

Европейские марки вновь в лидерах 

Как и прежде, больше всего денег у россиян уходит на автомобили европейских марок. Так, в октябре на их долю пришлось 37%, что составило 93 млрд 856,4 млн рублей. На новые легковые машины японских бендов было потрачено почти 61 млрд рублей: это примерно четверть (24%) финансовой емкости рынка. 19% всех денег было отдано на покупку машин корейских марок (48 млрд 355,9 млн рублей).

Практически столько же в октябре потратили россияне суммарно на китайские и отечественные автомобили. Как и месяцем ранее, тут наблюдается небольшой перевес в сторону «китайцев» – 24,6 млрд и 24,5 млрд рублей соответственно. И наконец, в очередной раз меньше всего денежных средств было потрачено на машины американских брендов. В октябре нынешнего года этот показатель составил всего лишь 1,4 млрд рублей, т.е. менее 1% от общей емкости. Это объясняется с тем, что «американцы» имеют наименьшую долю на нашем рынке.

Китайские и российские бренды наращивают долю

Стоит отметить, что доля «китайцев» в финансовой емкости рынка продолжила рост: если в сентябре она составляла 8%, то в октябре – уже 10%. Больше средств потратили россияне в октябре (по сравнению с сентябрем) и на машины российских марок. Аналогичная ситуация и в продажах: доля китайских брендов в октябре по сравнению с сентябрем выросла – с 10% до 11%, российских – с 16% до 22%. Доля европейских марок в денежном выражении снизилась с 38% до 37%, в количественном – с 28% до 25%; корейских – с 20% до 19% в деньгах и с 27% до 24% – в штуках; японских – с 26% до 24% в денежном эквиваленте и с 19% до 18% в количественном. И наконец, «американцы» также потеряли в доле: с 1,5% до 0,6% – в деньгах и с 0,6% до 0,2% – в штуках.

Фото: pixabay.com автор: anarxi 

414

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : статистика РГС Банк покупка авто


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Лоукостер S7 Citrus будет базироваться в Казани и Омске

09/12/2021, 11:12

Бизнесмена накажут за недоплату 14 млн рублей таможенных пошлин при экспорте семян рапса

03/12/2021, 14:10

В Красноярском крае за загрязнение земли насчитали ущерб 270 млн рублей

02/12/2021, 18:09

Три погранперехода остановили пропуск неконтейнерных грузов в Китай из-за COVID-19

02/12/2021, 17:16

Актуальный разговор

Интервью

«Сегодня лучшее время, чтобы делать карьеру и заявлять о себе»

Все материалы
Лента новостей

Новосибирский проект стал полуфиналистом в акселерационной программе GenerationS

09/12/2021, 10:50

Сможет ли Новосибирск претендовать на новые школы по концессии? Или ограничится теми, что согласовали?

09/12/2021, 10:00

ВТБ перешел на ESG-стандарты в области бухучета и налогового мониторинга

09/12/2021, 09:55

На завершение реконструкции здания драмтеатра Афанасьева потребуется ещё около 80 млн рублей

08/12/2021, 18:11
Популярное

В России хотят ужесточить наказания за задержки рейсов

09/12/2021, 11:48

Госдума приняла проект о расширении полномочий полиции

08/12/2021, 18:02

Магнитные бури в декабре 2021 года. Самые масштабные бури начнутся в ближайшие дни

08/12/2021, 12:37

Новогодние каникулы 2022 продлят до февраля?

08/12/2021, 10:11

Пенсию по инвалидности с 2022 года будут назначать в проактивном режиме

08/12/2021, 09:46

Фриланс — это работа на себя без привязки к месту

07/12/2021, 20:13

Найден враг ковида?

07/12/2021, 11:28
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Янис Кайшев: О том, что меня действительно вдохновляет
8/12/21, 12:01

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Сибирский банк объявляет набор в школу менеджеров с трудоустройством лучших учеников

09/12/2021, 11:56

«Ростелеком» подключил в Новосибирской области 47 базовых станций

09/12/2021, 11:26

Интернет-банк ВТБ для предпринимателей получил две премии в области цифровизации

09/12/2021, 09:51

Волонтеры Банка Уралсиб в Новосибирске посетили приют для животных

09/12/2021, 09:25

Банк «Левобережный» начисляет баллы за выдачу кредитов МСБ

08/12/2021, 15:03

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Сможет ли Новосибирск претендовать на новые школы по концессии? Или ограничится теми, что согласовали?

А вывозить мусор кто будет? Ситуация с «Экологией-Новосибирск» напоминает хороводы на минном поле

Замминистра ЖКХ поставил годовой рекорд по взятке

У новосибирских льготников будет всего одна попытка отказаться от бесплатного земельного участка

Для «разовых» пассажиров проезд на городском транспорте может еще подорожать

Финансы

На вклады для малоимущих хотят установить лимит до 200-300 тысяч рублей

На вклады для малоимущих хотят установить лимит до 200-300 тысяч рублей

Новосибирские должники смогут сохранить прожиточный минимум на счету при взыскании задолженности

Доходы семей с двумя детьми при продаже квартир освободят от налога

Новосибирский бизнес может получить инвестиции до 1 млн евро

Как изменились зарплаты новосибирских бюджетников?

Политика

Новости Новосибирска

Кто из новосибирцев войдет в партийное руководство «Единой России»

Готовы ли чиновники мэрии Новосибирска и руководство горсовета работать без зарплаты?

QR-коды не подошли для публичных слушаний в Новосибирске

Коалиционеры «разбрелись по партиям» и «бьют таксистов»

Оппозиционная коалиция продолжает работать

Недвижимость

«Циан» лишил пользователей возможности сдавать квартиры «только славянам»

«Циан» лишил пользователей возможности сдавать квартиры «только славянам»

К концу 2022 года объем средств на счетах эскроу превысит 700 млрд рублей

В мэрии обозначили перспективы жителей частного сектора Новосибирска

ЖК «Расцветай на Красном»: комфортная жизнь в пяти минутах от метро «Заельцовская»

Доходы семей с двумя детьми при продаже квартир освободят от налога

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Новости компаний

TikTok стал третьим среди самых популярных соцсетей в регионе

World of Tanks и тариф «Игровой» от «Ростелекома» предлагают победное завершение года

МТС улучшила качество связи для пассажиров железной дороги

Спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон вырос на 34% с начала года

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом аул Кошкуль

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

новости Новосибирска

Консультант для строительства четвертого моста в Новосибирске не изменился

Пандемия «съела» новые поезда метро. Повышение тарифа на проезд не поможет

В Новосибирске подорожает проезд на метро

В Новосибирске прогнозируют увеличение количества шиномонтажек

Новосибирск в топ-3 городов России по развитию сети электрозаправок

Медицина

Новости Новосибирска

На базе Новосибирского клинического центра крови будет создан гематологический центр

Увидеть изнутри: современная диагностика с эндоскопом

В областном онкоцентре появится эндоскопическое отделение

Вылечи кожу и отдохни, как на море

В Новосибирске началась вакцинация иностранных граждан против коронавируса

Авто

Новости Новосибирска

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Туризм

горнолыжный курорт

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Общество

Новости Новосибирска

Сможет ли Новосибирск претендовать на новые школы по концессии? Или ограничится теми, что согласовали?

На завершение реконструкции здания драмтеатра Афанасьева потребуется ещё около 80 млн рублей

18 новосибирских детей получат помощь из фонда «Круг добра»

На базе Новосибирского клинического центра крови будет создан гематологический центр

Ключевые симптомы нового штамма коронавируса «омикрон»

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска