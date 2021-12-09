В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили на территории Новосибирской области штормовое предупреждение. Причиной стали плохие погодные условия и сильный гололед. Информацию сообщает Гидрометцентр России.

Сообщается, что на территории Новосибирской области штормовое предупреждение будет актуально до 12:00 пятницы, 10 декабря.

Автомобилистам рекомендуют отказаться от дальних поездок из-за сильного гололеда, особенно на загородных трассах.

Соблюдать меты повышенной осторожности рекомендуют не только водителям, но и пешеходам.