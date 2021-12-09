В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили на территории Новосибирской области штормовое предупреждение. Причиной стали плохие погодные условия и сильный гололед. Информацию сообщает Гидрометцентр России.
Сообщается, что на территории Новосибирской области штормовое предупреждение будет актуально до 12:00 пятницы, 10 декабря.
Автомобилистам рекомендуют отказаться от дальних поездок из-за сильного гололеда, особенно на загородных трассах.
Соблюдать меты повышенной осторожности рекомендуют не только водителям, но и пешеходам.
Фото: pixabay.com, автор: noah210
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