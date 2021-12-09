Сибирский банк объявляет набор в школу менеджеров с трудоустройством лучших учеников

В Банке «Левобережный» стартует «Школа менеджеров банка» (MBL School). Участие в уникальном проекте позволит новосибирцам освоить одну из самых востребованных профессий.

Воспользуйтесь возможностью прокачать свои навыки, овладеть новой специальностью, обзавестись деловыми контактами, получить сертификат о повышении квалификации «Менеджер банка» и работу в одном из крупнейших региональных банков, который входит в топ-45 самых надежных в России по версии экономического журнала Forbes.

Всего за 3 недели вы пройдете стажировку у ведущих специалистов и квалифицированных тренеров банка, а также обучение в сильной команде. Никаких скучных лекций и лишней информации – только реальная практика и ключевые знания. Лучшие ученики получат возможность начать свою карьеру в банке.

Для участия в проекте достаточно иметь документ о среднем профессиональном, высшем или неоконченном высшем образовании. Специальных навыков и опыта работы не требуется.

Обучение будет проходить в Банке «Левобережный» (ПАО) по адресам: г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 23 и ул. Кирова, 48.

Оставить заявку на участие в проекте вы можете на сайте в разделе «Карьера в банке» или по электронной почте: kem@nskbl.ru, bas@nskbl.ru, gekv@nskbl.ru.

Подробности по тел.: 8-800-3333-555 (доб. 6837, 6821, 6434).