Чем определяется элитарность?

Порой стоит упомянуть одно только название компании или бренд, как всем становится понятно, о чем идет речь. Будь то одежда, мебель, ювелирные украшения или даже здания, мы сразу представляем изысканный дизайн, ровную строчку, выверенные детали и, конечно же, качество. Именно качество определяет планку, до которой дотянуться могут далеко не все компании. Безоговорочная репутация создается годами честной работы и постоянно подтверждается качественным продуктом. Это доказала на своем опыте ГК «Расцветай», которая уже построила в Новосибирске несколько домов уровня «комфорт+», и в разработке у застройщика находятся несколько масштабных проектов. Но что такое «комфорт+» и чем эта характеристика отличается от «эконома»? Попробуем разобраться на конкретных примерах.

Красота и качество

«Скупой платит дважды» — подтвержденная временем поговорка. Впрочем, это никак не относится к политике вышеупомянутой строительной компании. «Расцветай» предпочитает работать только с проверенными поставщиками и надежными подрядчиками. Красота должна быть качественной, чтобы смогла сохраниться на долгие годы и не померкнуть. Именно поэтому о внешнем облике в суровых сибирских условиях позаботились в компании особенно тщательно. Для всех жилых объектов ГК «Расцветай» использует белый облицовочный кирпич из города Старый Оскол, имеющий сразу ряд преимуществ перед своими конкурентами. Это морозоустойчивость, низкое водопоглощение, устойчивость к внешним разрушающим факторам и эстетичность с его ровной и немного блестящей поверхностью. Но помимо защиты здания и внешней красоты, использование этого изделия позволяет сохранять высокую теплоизоляцию дома. Ведь, как известно, кирпич — наилучший материал, чтобы удержать тепло в доме зимой и прохладу летом. Для людей, которые умеют считать деньги, это станет неоспоримым доводом в пользу приобретения такого дома.

Но мало закупить хорошие материалы, ими еще нужно грамотно распорядиться. Застройщик не пошел по легкому пути, скупая дорогой кирпич и растрачивая его на неумелую кладку. Облицовкой домов у «Расцветай» занимаются исключительно профессионалы своего дела. Правильная и ровная кладка станет залогом долгой службы фасадов и сохранения их привлекательного внешнего вида.

Эстетика в повседневной жизни

Об экономии не только модно говорить, это стало важной чертой современного человека. Уметь эффективно расходовать коммунальные ресурсы, это значит позволить себе не экономить на качестве теплооборудования. «Расцветай» позаботился о технической проработке всех инженерных систем: сантехническая разводка труб, использование соответствующей трубопроводной арматуры, экономичные радиаторы. В качестве индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), которые отвечают за распределение источников тепла по дому, предусмотрены блочные варианты от компании Danfoss. Современные автоматизированные ИТП на основе пластинчатых теплообменников могут помочь сэкономить до 40% теплоэнергии, что составляет существенную сумму в рублях за отопительный сезон в Сибири. Но технические решения в «Расцветай» идут в неразрывной связке с эстетическими — вся трубопроводная система скрыта в простенках или стяжке пола: изящно, удобно, безопасно. Система REHAU RAUTITAN для радиаторного отопления не только соответствует европейским требованиям к качеству, но и превосходит их.

А радиаторы, которые раньше всегда были кошмарным элементом в дизайне квартиры, станут наоборот его украшением. Для этого ГК «Расцветай» закуплены плоские радиаторные системы от немецкой компании Kermi с 60-летней историей на рынке. Помимо того, что они безупречно красивы, они еще по-немецки надежны, долговечны и обеспечивают превосходную теплоотдачу, а значит, энергоэффективны и экономичны.

Говоря о красоте, невозможно не упомянуть оконные профили. Помните, когда пластиковые окна только стали появляться, многие обладатели квартир, желая сэкономить, обращались в малоизвестные компании, а потом долго мучились с промерзающими щелями? Знали ли мы тогда, что качественным может быть не только профиль, но и само стекло? Что от правильных окон зависит не только сохранение тепла в доме, но и наша безопасность? В домах от «Расцветай» используются оконные профили фирмы VEKA из армированного железа и мультифункционального всесезонного стеклопакета Lifeglass. За сложным определением кроется вполне простая арифметика: покрытые серебряным напылением стекла и заполненная инертным газом камера не пропускают ультрафиолет сквозь окна, отражая его, и не позволяют уходить теплу через двойную защиту. Летом происходит экономия на кондиционировании, а зимой на отоплении. Особого внимания заслуживает скрытая фурнитура, она решает ряд проблем, с которыми сталкиваются владельцы пластиковых окон: обеспечивает отсутствие сквозняков, лучшую регулируемость, делает окно теплее и долговечнее.

Уют и надежность

Не меньше внимания ГК «Расцветай» уделила и внутреннему убранству подъездов в жилых домах. Стильные решения подкреплены добротными материалами, удобство передвижения — безопасными и надежными лифтами немецкой фирмы SRH. Используемое компанией слово Sicher в своем наименовании как раз и означает «безопасность» и «надежность»: два главных принципа, которых придерживается мировой изготовитель лифтов. Главными качествами этих лифтов является их высокая скорость передвижения и одновременно плавный ход. Идеальное место встречи с соседями по подъезду для пожелания удачного рабочего дня или доброго вечера.

В дополнение к высокому качеству ГК «Расцветай» задала высокий темп работ на стройплощадках: все дома сдаются точно в срок или даже раньше ожидаемого времени.

«Дом на Золотой ниве» сдан раньше заявленной даты на полгода, а «Дом на Березовой роще» — с опережением на год, в декабре 2018 года.

Из таких деталей, каждой из которых уделяется особое внимание, и состоит то самое знаменитое качество и доброе имя компании. Здесь впору применить еще одну поговорку: «Мы не настолько богатые, чтобы покупать дешевое». Приобретение квартир в домах уровня «комфорт+» ГК «Расцветай» можно смело отнести к категории важных и удачных покупок, которые станут со временем грамотной инвестицией или домом-крепостью для всей семьи.

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: жк-на-маркса.рф. Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.

Реклама Фото с сайтов www.kermi.ru, www.гкрасцветай.рф