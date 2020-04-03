На пригородных маршрутах Новосибирской области запустили электричку новой серии

В четверг, 2 апреля, новый современный электропоезд серии ЭП2Д вышел в первый рейс по маршруту Новосибирск-Главный – Черепаново, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД. Отмечается, что в дальнейшем состав будет назначаться на другие востребованные пригородные маршруты Новосибирской области.

Электропоезд данной серии был приобретен за счет средств ОАО «РЖД» и стал третьим в парке подвижного состава, курсирующего в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги. Напомним, в декабре 2019 года в регионе уже вышли на маршруты два аналогичных современных состава серии ЭП2Д, приобретенных на паритетных условиях ОАО «РЖД» и Правительством Новосибирской области через увеличение уставного капитала пригородного перевозчика – компании «Экспресс-пригород».

В электропоездах серии ЭП2Д созданы более комфортные условия для пассажиров – увеличена площадь тамбуров, в салонах вагонов установлены сидения новой конструкции. Есть крепления для велосипедов. Вся необходимая для пассажиров информация транслируется на табло. Вагоны оснащены современной климатической системой, дополнительными средствами безопасности. По периметру состава установлена система видеонаблюдения, которая позволяет машинисту из кабины контролировать не только основные помещения в составе поезда, но и внешний периметр.

Важная особенность электропоезда – доступность для маломобильных пассажиров. Вагоны оснащены подъемником для посадки и высадки пассажиров на кресле-коляске. Установлена кнопка оповещения локомотивной бригады о том, что идет посадка маломобильного пассажира. Также предусмотрены места для крепления кресел-колясок, специально оборудованные санузлы, специализированная навигация для пассажиров со слабым зрением.

Фото предоставлено пресс-службой ЗСЖД