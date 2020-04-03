На 3 апреля в Новосибирской области новых случаев заражения коронавирусом нет

По данным оперативного штаба на 10.00 3 апреля в Новосибирской области по-прежнему зарегистрировано десять случаев заражения COVID-19. Две пациентки выписаны с отрицательными результатами тестов, сообщили в пресс-службе штаба.

Отмечается, что в детскую больницу №3 за сутки госпитализированы 3 ребенка с симптомами ОРВИ, они недавно вернулись из-за границы или контактировали с вернувшимися. Всего в больницу госпитализировано 19 таких детей. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на утро 3 апреля находятся 43 пациента, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. В том числе 8 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Фото с сайта оперативного штаба