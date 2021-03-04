На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

В Новосибирской области стали выращивать различные сорта роз на срез. Цветы тепличного комбината «Новосибирский», выращенные по голландской технологии, поступят в магазины в преддверии Международного женского дня 8 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказал заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, тепличный комбинат «Новосибирский» – единственный в регионе, где в промышленных масштабах стали выращивать розы на срез. Цех был открыт в декабре 2020 года.

— В нашем регионе есть серьезный потенциал цветоводства, осуществлять этот процесс можно круглогодично с помощью автоматизированного высокотехнологичного производства. Реализация нового проекта позволяет обеспечить качественными цветами жителей Новосибирской области и ближайшие регионы. Одно из главных преимуществ – свежесть живого цветка, который не подвергается воздействию химических препаратов при длительной транспортировке, — отметил Евгений Лещенко.

Он подчеркнул, что в канун Международного женского дня с предприятия в магазины региона поступит около полумиллиона роз.

По словам директора тепличного комбината «Новосибирский» Михаила Григоренко, срезанные цветы поступают на сутки в холодильные камеры, где, находясь в воде, «добирают влагу» для более длительной свежести. Далее цветы вручную фасуются и поставляются в магазины. Таким образом, от срезки цветка до потребителя проходит не более двух суток, в то время как голландская роза с транспортировкой поступает на рынок не ранее 10-11 дней с момента срезки.

Отмечается, что для голландских сортов цветов на тепличном комбинате созданы максимально комфортные условия. На реконструированных двух гектарах теплиц растет 171 тыс. кустов роз. Выращивается пять сортов: Аваланж, Пич Аваланж, Ревиваль, Свит Ревиваль, Престиж. Ассортимент подобран на основе маркетингового исследования рынка цветов в регионе. Розы выращиваются по голландской технологии, на минеральной вате. Благодаря возможности досвечивания культуры, получение качественного цветка на комбинате возможно в самое темное время года – зимой. В планах комбината – выращивание хризантемы и герберы, а также увеличение площадей до 8 гектар.