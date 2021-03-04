Для ввода ЖК «Грибоедов» задействуют административный ресурс

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска готовит проект постановления об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером 54:35:072860:1 в Октябрьском районе. Такая мера позволит своевременно ввести в эксплуатацию многоэтажный жилой дом с пристроенной подземной автостоянкой на ул. Коммунстроевской (ЖК «Грибоедов»), сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

По информации застройщика (ООО «ПромТех»), объект имеет высокую степень готовности, но причиной задержки его ввода стало отсутствие согласования врезки тепловой сети 2Ду500 в тепловой камере, расположенной на территории предприятия АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф. И.

— В мэрии Новосибирска провели ряд совещаний по подключению жилого комплекса к сетям теплоснабжения, и 1 февраля 2021 года было принято решение о подготовке проекта постановления об установлении публичного сервитута для подключения объекта к инженерным сетям теплоснабжения.5 февраля в адрес АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф. И. было направлено сообщение о возможном установлении публичного сервитута, — рассказали в пресс-службе.

В марте департаментом будет подготовлено постановление об установлении публичного сервитута. После этого АО «СГК» в адрес АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф. И. направит проект соглашения о публичном сервитуте. В течение 30 дней с момента получения проекта соглашения АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф. И. вправе подписать соглашение либо направить уведомление об отказе в его подписании.

Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. Ориентировочный срок регистрации публичного сервитута, при условии подписания АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф. И. проекта соглашения – май 2021 года.