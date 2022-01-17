На принудительное лечение от туберкулеза отправили жительницу Краснозерского района

Приставы в принудительном порядке доставили в медучреждение сибирячку, больную туберкулезом, рассказали в управлении ФССП по Новосибирской области.

По словам судебного пристава-исполнителя районного отделения Станислава Шабардина, чтобы осуществить решение суда, им пришлось проехать не одну сотню километров по области и опросить не менее десяти граждан, которые возможно знали гражданку, и проявить смекалку по поиску женщины.

Отметим, что жительница Краснозерского района отказалась вставать на учет и проходить лечение инфекционного заболевания в диспансере.

— Чтобы разыскать женщину с инфекционным заболеванием, судебные приставы провели спецоперацию, — сообщили пресс-службе регионального УФССП.

Оказалось, что сожитель гражданки проходил недавно профилактический медицинский осмотр на туберкулез. По его следам сотрудники районного отделения судебных приставов вышли на должницу и принудительно доставили на лечение.