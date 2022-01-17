На принудительное лечение от туберкулеза отправили жительницу Краснозерского района

Приставы в принудительном порядке доставили в медучреждение сибирячку, больную туберкулезом, рассказали в управлении ФССП по Новосибирской области.
По словам судебного пристава-исполнителя районного отделения Станислава Шабардина, чтобы осуществить решение суда, им пришлось проехать не одну сотню километров по области и опросить не менее десяти граждан, которые возможно знали гражданку, и проявить смекалку по поиску женщины.
Отметим, что жительница Краснозерского района отказалась вставать на учет и проходить лечение инфекционного заболевания в диспансере.
— Чтобы разыскать женщину с инфекционным заболеванием, судебные приставы провели спецоперацию, — сообщили пресс-службе регионального УФССП.
Оказалось, что сожитель гражданки проходил недавно профилактический медицинский осмотр на туберкулез. По его следам сотрудники районного отделения судебных приставов вышли на должницу и принудительно доставили на лечение.
— Облачившись в специальные защитные костюмы вместе с врачами диспансера доставили женщину в туберкулезную больницу для лечения заболевания на машине скорой помощи. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, — заключил Станислав Шабардин.
Фото предоставлено пресс-службой УФССП по НСО
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