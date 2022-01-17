За митинг на МЖК депутат-единоросс заплатит штраф

Суд Октябрьского района Новосибирска рассмотрел дело об участии депутата горсовета Александра Мухарыцина в протестной акции, состоявшейся на Плющихинском жилмассиве, где Мухарыцин вместе с депутатом Заксобрания Сергеем Конько («Единая Россия») и местными активистами выступали против установки на территории микрорайона новых торговых объектов. По итогам судебного разбирательства Мухарыцин признан виновным, ему назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 10 тысяч рублей. Об этом сообщает судебная пресс-служба.

Жители Плющихинского жилмассива против строительства торговых павильонов вместо гаражей Мухарыцин А.М. без подачи в установленном Федеральным законом от 19.06.2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, провел не согласованное с мэрией города Новосибирска публичное мероприятие в форме митинга с участием 100 человек, с использованием микрофона приглашал участников несанкционированного публичного мероприятия к микрофону, объявлял их данные для высказывания своего мнения по факту застройки территории у дома 31 по ул. В. Высоцкого города Новосибирска торговыми объектами вместо сквера, скандировал лозунги «Скверу быть!», — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Как уже сообщалось, поводом для протеста стало возможное появление торговых объектов на территории, на которой жители Октябрьского района планируют разместить зеленую зону. Что касается торговли, то, по мнению активистов, соответствующих объектов на территории Плющихинского вполне хватает.

Информация о санкциях в отношении Сергея Конько на сайте суда пока не появилась.

Стоит напомнить, что в отношении депутата в ближайшее время должен рассмотреть дело суд Центрального района по итогам участия Мухарыцина в несанкционированном митинге в центре Новосибирска против повышения тарифа в минувшие выходные, откуда депутата доставили в спецприемник.

На момент подготовки материала информация об итогах рассмотрения дела в отношении Александра Мухарыцина на сайте суда Центрального района еще не появились.