Некоторым застройщикам Новосибирска удалось удвоить объемы сданного за год жилья

В мэрии Новосибирска по итогам 2021 года определили 10 строительных организаций, сдавших наибольшее количество квартир.

В число лидеров по количеству введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья вошли следующие организации:

— 1 место — ГК «Расцветай» — 14 домов, 129444 кв. м, 2738 квартир;

— 2 место — ООО ХК «ГК Стрижи» — 18 домов, 113070 кв. м, 1924 квартиры;

— 3 место — ГК «Брусника» — 6 домов, 77165 кв. м, 1256 квартир;

— 4 место — ГК «Энергомонтаж» — 6 домов, 67201 кв. м, 1079 квартир;

— 5 место — ГК «СМСС» — 4 дома, 64616 кв. м, 1099 квартир;

— 6 место — ГК «ПСФ» — 4 дома, 58497 кв. м, 1183 квартиры;

— 7 место — ООО Специализированный застройщик «Краснообск. Монтажспецстрой» — 4 дома, 54257 кв. м, 1074 квартиры;

— 8 место — ГК «СибирьИнвест» — 8 домов, 53082 кв. м, 1171 квартира;

— 9 место — ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ» — 4 дома, 45914 кв. м, 1072 квартиры;

— 10 место — ГК «ВИРА-Строй» — 6 домов, 43290 кв. м, 854 квартиры.

В сравнении с 2020 годом список лидеров изменился. На 1 месте находилось ООО СК «ВИРА-Строй» (8 домов, 73217 кв. м, 1516 квартир), на 2 месте — ГК «Первый строительный фонд» (10 домов, 71827 кв. м, 1498 квартир), на 3 месте —), на 4 месте — ООО «СЗ КПД-Газстрой-Инвест» (9 домов, 67607 кв. м, 1560 квартир), на 5 месте —).

В целом в 2021 году в Новосибирске были введены 1612 объектов площадью 2144924 кв. м, или на 19% больше, чем в 2020 году. При этом на долю жилых объектов пришлось 1570782 кв. м. При этом 187165 кв. м (1167 домов) — доля индивидуального строительства. 14928 кв. м (7 домов, 263 квартиры) — площадь малоэтажного жилья. 1368689 кв. м (133 дома, 25769 квартир) — площадь возведенного многоэтажного жилья. В среднем по городу ввод жилой площади на одного жителя составил 0,82 кв. м.

То есть на долю топ-10 лидеров рынка жилищного строительства 2021 года приходится 706,5 тысячи кв. м сданного жилья или почти 45%.

По информации начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Евгения Улитко, в 2021 году управлением были выданы 242 новых разрешения на строительство, из них 74 — на жилые объекты. В настоящее время на территории Новосибирска 1620 строящихся объектов общей площадью 10460700 кв. м, из них задел жилищного строительства — 4509000 кв. м (89223 квартиры).