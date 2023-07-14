На проектирование Дзержинской линии метро в Новосибирске выделено 540 млн рублей

Новосибирск получит дополнительные средства на развитие метрополитена. Об этом на пресс-конференции 14 июля рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. На проектирование продолжения Дзержинской линии метро на период 2023–2025 годов в областном бюджете заложено по 180 млн рублей. Решение о выделении средств было принято на сессии Законодательного собрания региона.

В общей сложности из регионального бюджета на подготовку проектной документации по метро за три года планируется направить 540 млн рублей, из городского — 95 млн рублей.

Продление Дзержинской линии Новосибирского метрополитена от станции «Золотая Нива» до станции «Молодёжная» решает целый комплекс вопросов обеспечения транспортной доступности крупных жилых районов (Волочаевский, Молодёжный, Плющихинский и др.) с населением более 110 тыс. человек.

По данным мэрии, пассажиропоток на вводимом участке Дзержинской линии составит 62 тыс. человек в сутки или 22,7 млн человек в год. Это означает, что около 1/3 пассажиров Новосибирского метро будут доезжать ежесуточно до двух новых достраиваемых станций.

В зоне пешеходной доступности от метро окажутся развивающиеся жилые массивы, транспортно-пересадочный узел на ул. Волочаевской – Гусинобродском шоссе, крупные торговые центры, автовокзал, рынки.

Протяжённость проектируемого участка Дзержинской линии составляет 3,5 км, две станции. От ст. «Золотая Нива» до ст. «Гусинобродская» линия запроектирована в тоннелях, далее до ст. «Молодежная» в надземном исполнении на двухпутной закрытой эстакаде.

Ранее редакция сообщала, что от Новосибирска потребовали выбрать заказчика по проектированию и строительству метро.