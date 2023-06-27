От Новосибирска потребовали выбрать заказчика по проектированию и строительству метро

— В бюджете Новосибирской области на 2024-2025 годы заложено по 180 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации по метро, — сообщил на заседании транспортного комитета министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

— До сих пор город не принял это решение, — заявил Анисимов.

Депутат Заксобрания Владимир Анисимов предложил протокольно в решении комитета прописать требование к мэрии о выборе заказчика для проектирования и строительства метро.

Его коллега Сергей Титков добавил, что вопрос с заказчиком очень важен, так как от заказчика зависит будет ли выполнена работа по ПСД, а также справится ли с этим город.

— У нас есть хороший пример, когда мы создавали областное предприятие «Арена» для строительства ледовой арены, ГКУ «Мост» — для четвертого моста. Мы обсуждали вопрос, чтобы заказчиком ПСД по метро выступила Новосибирская область. Предлагаю протокольно записать и рассмотреть этот вопрос, — добавил Титков.

В общей сложности из регионального бюджета на подготовку проектной документации по метро за три года планируется направить 540 млн рублей, из городского — 95 млн рублей.

Напомним, депутаты регионального парламента настаивали на областном софинансировании подготовки документации, чтобы попасть в федеральную программу в 2023-2024 годах.

Ранее редакция сообщала о том, что ПСД по строительству Дзержинской линии метро устарела и ее нужно разрабатывать заново.