Мэр Новосибирска прокомментировал неработающие кондиционеры в новых троллейбусах

— Кондиционеры есть везде, они все находятся в рабочем состоянии, — заявил мэр Анатолий Локоть, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.

По его словам, после получения информации о ситуации с кондиционерами (Жалобы в СМИ и соцсетях), муниципалитет начал разбираться в ситуации.

— Выяснилось, что кому-то из новосибирцев не нравится интенсивность работы кондиционеров, кому то, что они вообще работают. Кто-то начинает открывать окна, (так как в транспорте прохладно), но охладить сибирский климат невозможно, — заявил Анатолий Локоть. — Так что возникает дисбаланс между пассажирами.

В каждом конкретном случае мэр предложил разбираться отдельно, а также посоветовал пассажирам обращаться к водителям, у которых есть возможность регулировать интенсивность работы кондиционеров.

Напомним, официальная передача первой партии новых троллейбусов марки «Горожанин» для пассажирских маршрутов города Новосибирска прошла в рамках Сибирского транспортного форума. Всего к концу 2023 года в Новосибирск поступят 120 современных троллейбусов белорусско-уфимского производства, а в следующем — ещё 49. Отмечалось, что новые машины с 20-километровой дальностью автономного хода позволят изменить маршрутную сеть города и продлить существующие маршруты электротранспорта к новым микрорайонам – Южно-Чемскому, Дивногорскому, в Новомарусино, Стрижи, Европейский берег, на ул. Выборную. Из технических особенностей новосибирских новых машин — система валидаторов для оплаты проезда и цифровая видеокамера, передающая картинку в систему «Безопасный город».

Ранее редакция рассказывала о том, что на Сибирском транспортном форуме представили перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска.