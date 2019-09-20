На расширение программно-аппаратного комплекса ЦОД правительства региона готовы потратить почти 50 млн рублей

В Новосибирской области объявлен тендер на оказание услуг по расширению программно-аппаратного комплекса центра обработки данных правительства региона. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, подрядчику необходимо «расширить функциональные и технические характеристики компонентов программно-аппаратного комплекса центра обработки данных правительства Новосибирской области (ПАК ЦОД ПНО) путем введения в эксплуатацию и объединения с имеющимися у заказчика компонентами ПАК ЦОД ПНО дополнительного оборудования, а также на основе расширенных компонентов ПАК ЦОД ПНО создать единую инфраструктуру распределенного хранения и обработки информации ЦОД ПНО».

Отмечается, что расширение программно-аппаратного комплекса ЦОД правительства региона предусмотрено в рамках реализации подпрограммы «Развитие территориальной информационной системы Новосибирской области и инфраструктуры информационного общества» государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области».

Финансирование будет осуществляться за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Подрядчик должен приступить к работам со дня, следующего за днем заключения контракта. Работы должны быть завершены до 28 февраля 2020 года. Начальная цена контракта — почти 50 млн рублей. Аукцион состоится 9 октября 2019 года.

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