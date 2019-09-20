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2ГИС запустил поиск товаров в офлайн-магазинах

На карте теперь можно находить организации, строить маршруты не только в городах, но и между ними.
  • 20/09/2019, 14:45
2ГИС запустил поиск товаров в офлайн-магазинах

2ГИС презентовал новую версию сервиса с поиском по товарам и услугам и картой России за пределами городов, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что к поиску товаров уже подключены магазины строительных и отделочных материалов, сантехники, инструментов, электротоваров и автомобильных шин, а также кофе и подгузники. Это 37 млн товаров в 33 тыс точек продаж.

В мобильной версии можно найти в поиске, например, «дрель», и увидеть список магазинов. А если кликнуть на конкретную модель, можно увидеть цены на карте. Так же и на beta.2gis.ru, только на большом экране карта цен появится одновременно со списком магазинов. Информацию о товарах уже опубликовали в 2ГИС ведущие торговые сети — «Леруа Мерлен», OBI, «Петрович», «СатурнСтройМаркет», «Бауцентр», Castorama, Vianor и другие.

Ещё один новый уровень данных в справочнике 2ГИС — цены на продукты в супермаркетах и небольших магазинах у дома. Ими делятся пользователи кэшбэк-приложения Чек, когда сканируют чеки за покупки в магазинах.

Кроме поиска по товарам, на презентации 2ГИС показал новую карту России. На территории, охваченной 2ГИС, теперь можно находить организации, строить маршруты не только в городах, но и между ними.

Фото: пресс-служба 2ГИС

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