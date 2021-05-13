До суда дошел еще один участник преступного сообщества валютчиков

Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела по фактам совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств в особо крупном размере, в отношении 12 участников организованных групп, входящих в преступное сообщество.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов Управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни, сообщает пресс-служба регионального СКР.

По версии следствия, в период с января 2016 по декабрь 2019 года участники преступного сообщества с целью извлечения материальной выгоды, на территории Новосибирской области и Алтайского края, используя реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.

Ранее, в связи с заключением тремя фигурантами по делу досудебных соглашений о сотрудничестве, а также розыском одного из обвиняемых, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.

К настоящему времени завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего участника преступного сообщества, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, и заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Таким образом, в суд направлено 4 уголовных дела в отношении 4 фигурантов преступного сообщества. В отношении 8 участников организованных групп, входящих в преступное сообщество, расследование уголовного дела продолжается.