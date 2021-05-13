Рекламодателям

До суда дошел еще один участник преступного сообщества валютчиков

  • 13/05/2021, 16:09
Автор: Марина Санькова
counting
На счету межрегионального сообщества незаконные валютные операции на сумму более 3 млрд рублей.

Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела по фактам совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств в особо крупном размере, в отношении 12 участников организованных групп, входящих в преступное сообщество.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов Управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни, сообщает пресс-служба регионального СКР.

По версии следствия, в период с января 2016 по декабрь 2019 года участники преступного сообщества с целью извлечения материальной выгоды, на территории Новосибирской области и Алтайского края, используя реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.

Ранее, в связи с заключением тремя фигурантами по делу досудебных соглашений о сотрудничестве, а также розыском одного из обвиняемых, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.

К настоящему времени завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего участника преступного сообщества, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, и заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Таким образом, в суд направлено 4 уголовных дела в отношении 4 фигурантов преступного сообщества. В отношении 8 участников организованных групп, входящих в преступное сообщество, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pixabay.com автор: pasja1000

712

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело суд валютные махинации


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Аэропорты Кузбасса открывают прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь

21/04/2021, 12:15

10 лет отмечает офис Банка «Левобережный» в Красноярске

19/04/2021, 18:22

В Кузбассе из-за подтопления ограничили движение на участке федеральной трассы «Сибирь»

19/04/2021, 11:18

Актуальный разговор

Перспективы развития бизнес-образования — в сочетании онлайна и офлайна

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

FinExpertiza: почти 25% россиян относятся к категории малообеспеченных

13/05/2021, 18:16

Планирует ли «Восточный союз» зайти в Новосибирск

13/05/2021, 18:10

Спрос на горничных в Сибири вырос в 6 раз

13/05/2021, 17:48

Спрос на загородные дома в Новосибирске вырос на 15%

13/05/2021, 17:33
Новости компаний

ВТБ утроил выдачу потребительских кредитов в апреле

13/05/2021, 18:21

МегаФон предлагает пожилым новосибирцам постоянную скидку на связь

13/05/2021, 17:31

Бонусы пользователям сервисов Яндекс и покупателям METRO по картам Mastercard

13/05/2021, 16:45

Клиенты ВТБ на майских праздниках торговали ценными бумагами в два раза активнее

13/05/2021, 13:26

Экоактивисты ГК «КПД-Газстрой» и Сбера высадят в Новосибирске 300 елей

13/05/2021, 12:54

Экономика

Область выделит Новосибирску еще 300 миллионов рублей на дороги

Прокуратура Новосибирской области предложила выдавать сертификаты на жилье для детей-сирот

Хозяйствам, которые допускают пожары на своей территории, могут отказать в господдержке

Официальная безработица в Сибири на конец марта — 2,6%

«Новосибирскхлебопродукт» начал поставлять муку в страны Юго-Восточной Азии

Финансы

Рынок накопительного страхования подстегнула пандемия

Рынок накопительного страхования подстегнула пандемия

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

В Новосибирске пройдет вебинар «Типичные ошибки заемщика»

Система быстрых платежей или эквайринг?

Политика

Андрей Травников занимает 53 место в рейтинге популярности глав регионов в соцсетях

Коалиция «Новосибирск 2020» расширяется до масштабов области

Сколько зарабатывают руководители муниципальных предприятий и их команда?

Глава Краснообска перебрался в Искитим

Депутата горсовета Новосибирска осудили за «скверный» протест

Недвижимость

Спрос на загородные дома в Новосибирске вырос на 15%

Спрос на загородные дома в Новосибирске вырос на 15%

Конечный контроль за застраиваемыми территориями уходит в область

Объём выполненных строительных работ в Сибири за квартал увеличился почти на 15%

В ПЛП появится общежитие и точки общепита

В «Юном медике» уже началась вырубка зеленых насаждений

Технологии

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы

Новосибирская компания «Домпомидор» разработала эффективные теплицы

Новосибирских инноваторов приглашают на конкурс разработчиков устройств для умного дома

Телекоммуникации

Команда «Заря» из кемеровского детского дома №2 отправляется покорять Сочи

МегаФон на 30% увеличил территорию покрытия сети в Новосибирской области

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

МегаФон создал платформу киберразведки

«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Агропром

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Транспорт

Для «Городской электрички» потребовался железнодорожный мост через Обь

Для «Городской электрички» потребовался железнодорожный мост через Обь

Новосибирские стритрейсеры предпочитают Ford Mustang

80% новосибирцев недовольны ситуацией с парковками в городе

Расчетная стоимость Южного транзита — 50 млрд рублей

Первый этап «Городской электрички» запустят в июле

Медицина

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Что поможет победить COVID?

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

Туроператоры попросили отменить двойные ПЦР-тесты по возвращении из-за границы

Общество

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

В Новосибирске выступит уникальный театр современной хореографии «Провинциальные танцы»

Область выделит Новосибирску еще 300 миллионов рублей на дороги

Прокуратура Новосибирской области предложила выдавать сертификаты на жилье для детей-сирот

Мэрия Новосибирска выберет подрядчика для энергоэффективного освещения города

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска