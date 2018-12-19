Промсвязьбанк запустил акцию по дебетовым картам «С Новым бонусом!»

До конца января 2019 года при открытии дебетовой карты Промсвязьбанка клиенты могут дополнительно получить 300 бонусных баллов кэшбэка.

В акции участвуют карты «Твой кэшбэк», «В движении», «Пенсионная», «Твой ПСБ», «Твой ПСБ Плюс» и «Твой ПСБ Премиум». Начисленные бонусы можно в любой момент обменять на рубли по курсу 1 бонус = 1 рубль, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Для получения дополнительных бонусов по акции, нужно подключиться к программе лояльности Промсвязьбанка «Кэшбэк» и совершить любую покупку на сумму свыше 1000 руб. в первые две недели после выдачи карты. Категория покупки при оплате картой определяется автоматически по универсальному международному коду МСС (Merchant Category Code) банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия.

Бонусные баллы по акции «С Новым бонусом» начисляются в дополнение к баллам, которые клиент получит, расплачиваясь картой. На бонусный счет 300 дополнительных баллов будут зачислены в течение 24 дней с момента окончания акции, если карта по прежнему будет активна.

По акции «С Новым бонусом!» мы дополнительно начислим 300 бонусных баллов по дебетовым картам, правила очень простые, достаточно получить карту в период действия акции и сделать покупки на 1 тыс. рублей в первые две недели с момента ее получения», — отмечает руководитель по развитию банковских карт и программ обслуживания Промсвязьбанка Юлия Маторина.

ПАО «Промсвязьбанк» предлагает широкий выбор дебетовых карт. По карте «Твой кэшбэк» доступен кэшбэк до 5% за покупки в промокатегориях и 1% за все остальные покупки. По карте «В движении» начисляется до 5% на остаток по счету, кэшбэк до 7% за спортивные увлечения, скидки в спортмагазинах, аптеках, магазинах спортпитания. Для военных пенсионеров и сотрудников силовых структур банк выпускает специальную карту с бесплатным обслуживанием, начислением 5% на остаток, кэшбэком 3% за покупки на АЗС и в аптеках, а также бесплатным снятием наличных в банкоматах сторонних банков.

По всем дебетовым картам действует бесплатное снятие наличных в сети ПСБ и банков-партнеров (АЛЬФА-БАНК, Россельхозбанк и другие). По картам доступны бесплатные платежи в оплату коммунальных услуг, мобильной связи и другие платежи. Бесплатное пополнение с карт других банков в интернет-банке и мобильном банке.

С полными условиями акции «С новым бонусом!» можно ознакомиться по ссылке. Узнать подробнее о дебетовых картах Промсвязьбанка — на сайте.

Фото: пресс-служба банка