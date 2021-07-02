На реке Бердь обнаружено масляное пятно длиной несколько километров

— Масляное пятно мутной «химической» жижи разлилось по Берди. Плёнка тянется на несколько километров и течение медленно несёт его в Обь, — пишет на своей странице в фейсбуке общественник Алексей Носов. Происходящее он назвал «экологической катастрофой».

Носов сообщил, что пробы жидкости отобраны и в ближайшее время их отправят на экспертизу. Также общественники связались с минприроды региона и Росприроднадзором.

— Выясним химсостав и найдем виновника. Местные говорят, что слив этот в Искитиме и что это не первый случай уже. Постараемся, чтобы он был последним, — добавил Алексей Носов.

«Вести Новосибирск» связались с Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора. Специалисты ведомства отметили, что поводов для беспокойства нет: странные голубовато-зелёные пятна – всем известные водоросли.