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ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров

  • 02/07/2021, 10:26
Банк ВТБ провел годовое Общее собрание акционеров по итогам 2020 года.

Новости компанийВ соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и решением Наблюдательного совета оно прошло в форме заочного голосования. Всего с 8 по 30 июня в заочном голосовании приняли участие 2318 держателей акций банка, из которых более 95% воспользовались электронным голосованием в мобильном приложении «Акционер ВТБ» или на сайте ВТБ Регистратора.

Акционеры приняли участие в голосовании по 16 вопросам повестки дня. Были утверждены годовой отчет банка за 2020 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год.

Кроме того, они приняли решение о выплате дивидендов в размере 32,74 млрд рублей. Распределение дивидендных выплат осуществлено в следующей пропорции: обыкновенные акции – 18,15 млрд рублей, привилегированные акции 1-го типа – 5,99 млрд рублей, привилегированные акции 2-го типа – 8,60 млрд рублей. Источником выплат будет являться как прибыль по итогам 2020 года, так и нераспределенная прибыль прошлых лет.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 15 июля 2021 года.

Выплата дивидендов будет осуществляться в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

— в течение 10 (десяти) рабочих дней — номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

— в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней — другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

На собрании была утверждена новая редакция Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета банка ВТБ, в соответствии с которой были рассчитаны суммы вознаграждений по итогам 2020 года.

Также было принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета банка ВТБ в количестве 11 человек:

  1. Бакальчук Татьяна Владимировна (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  2. Варниг Артур Маттиас;
  3. Григоренко Дмитрий Юрьевич;
  4. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  5. Костин Андрей Леонидович;
  6. Маммадов Исрафил Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  7. Моисеев Алексей Владимирович;
  8. Моторин Михаил Альбертович;
  9. Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
  10. Решетников Максим Геннадьевич;
  11. Сидоренко Валерий Валерьевич.

Акционеры определили состав Ревизионной комиссии банка ВТБ в количестве 5 человек.

ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором банка ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2021 год.

Кроме того, акционеры утвердили изменения в Устав банка ВТБ и новую редакцию Положения о Правлении банка ВТБ.

Отчет об итогах голосования будет опубликован в установленный законодательством срок на сайте ВТБ в разделе, посвященном годовому Общему собранию акционеров.

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Регионы: Россия

Теги : финансы новости бизнеса деньги ВТБ банки


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