Условия приватизации ФГУП «УЭВ» определят к сентябрю

Решением главы правительства РФ процедура акционирования ФГУП «УЭВ» была начата в декабре 2020 года. Напомним, эта компании обеспечивает всеми ресурсами (электроэнергия, вода, тепло) СО РАН, Академгородок, практически весь Советский район.

— Предприятие находится в тяжелом положении, так как огромные долги не дают ему развиваться и держат в предбанкротном состоянии. Именно поэтому было принято единственно правильно решение его акционировать, создать условия для экономического маневра, возможности для получения кредитных ресурсов, а также это позволит избавиться от избыточных активов, — сообщил на пресс-конференции руководитель территориального управления Росимущества в Новосибирской области Олег Галлямов.

В процессе акционирования ФГУП «УЭВ» объекты холодного водоснабжения, в рамках закона о приватизации, должны быть переданы в муниципальную собственность. Их у ФГУП 1044.

— Это вся система холодного водоснабжения, скважин и сетей, в том числе канализации. Большой объем имущества, который подлежит передаче в муниципальную собственность. Такие объекты в уставный капитал АО не входят. Эту работу мы начнем проводить сразу после подписания распоряжений об условиях приватизации предприятия: в августе-сентябре 2021 года, — говорит Галлямов.

Аналогично акционируется еще одно предприятие СО РАН — ФГУП «Энергетик» (Краснообск). До августа Росимущество будет переводить его в акционерное общество со 100% госкапиталом.

— Вопрос о продаже предприятия не ставится, — подчеркивает Олег Галлямов. — Сегодня мы создаем условия для более здоровой экономики на предприятии. Унитарное предприятие — это крайне анахроничный способ управления. Он не только не создает условия для развития, но и формирует условия, при которых предприятие грязнет в долгах и не может найти возможность для выживания.

Такое глава Росимущества отметил, что есть еще 104 объекта, которые находятся в оперативном управлении СО РАН как федерального учреждения. Из них 70 подлежат передаче муниципалитету. Это сетевое хозяйство, энергетика и т.д.

— Из них мы в этом году передаем муниципалитету около 70 объектов, 2 — в областную собственность, а часть перезакрепляем в оперативное управление за научно-исследовательскими институтами, так как им нужно пользоваться этим хозяйством. Это все будет сделано в течение 2-3 месяцев, — говорит Олег Галлямов.

Кроме того, Росимущество намерено передать муниципалитету 36 ветхих квартир, чтобы «создать условия для ликвидации аварийного и строительства нового жилья».

По данным Seldon.basis, уставный капитал ФГУП «УЭВ» составляет 25,9 млн рублей, выручка за 2020 год — 1,7 млрд (на уровне 2019 года), прибыль — -82,67 млн рублей (в 2019 году — -140 млн рублей).

Уставный капитал ФГУП «Энергетик» — 50 млн рублей, выручка за 2020 год — 506 млн (в 2019-м — 511 млн), чистая прибыль — 16,3 млн рублей (506 тысяч).