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На реконструкцию цирка в Красноярском крае выделили 200 млн из федерального бюджета

  • 01/03/2023, 11:15
реконструкция цирка
Завершить реконструкцию объекта планируют в 2024 году.

Правительство России выделит 200 миллионов рублей из федерального бюджета для завершения реконструкции Красноярского цирка. Об этом сообщает депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев в своем Телеграм-канале. По его словам, о финансовой помощи накануне договорились заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов и заместитель министра культуры России Владимир Осинцев.

По данным Министерства культуры Красноярского края, до конца 2023 года в здании цирка планируется завершить работы по устройству фасадов и остекления, ремонту колосников, кроме того, там должны построить металлический каркас зрительных рядов, вип-ложу и балкон оператора.

Напомним, что 2 августа 2022 года, Зайцев отправлял письмо Минкульту с просьбой при разработке федерального бюджета на следующий год выделить средства на завершение реконструкции Красноярского государственного цирка. По его данным, на завершение всех работ на объекте в нынешних ценах потребуется 1,5 млрд. рублей.

—  Очевидно, что цирк необходимо доделывать, даже при самых разных мнениях красноярцев на счет учреждения. Очевидно, что полуразрушенного объекта на главном проспекте правобережья быть не должно. Надеюсь, что Министерство культуры инициативу поддержит. Напомню, что объект федеральный и может финансироваться только за свет средств бюджета страны. Краевых и городских полномочий в этом вопросе нет. Объект и земля — федеральные, — подчеркнул Илья Зайцев.

Здание Красноярского цирка было построено в 1971 году, его площадь составляет более 8,6 тыс. кв. м. В 2019 году цирк закрылся на реконструкцию. По оценке Росгосцирка, для завершения работ по капремонту здания потребуется 1,4 млрд рублей. По проекту в здании должны поменять инженерные сети, переделать всю отделку, заменить освещение, а снаружи — благоустроить прилегающую территорию. Министерство культуры РФ первоначально выделило на ремонт 146 млн рублей. Завершить реконструкцию объекта планируют в 2024 году.

 

Ранее редакция сообщала о том, что  в Новосибирской области годовая инфляция вновь замедлилась.

Фото: pixabay.com — ckirner

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Рубрики : Власть Инвестиции

Регионы: Красноярский край

Теги : цирк Красноярск капитальный ремонт


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